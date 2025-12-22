La Policía Nacional alerta del delito de moda en Ibiza: "Prácticamente había desaparecido"

Los robos en coches son delitos que parecen más propios de otras épocas, pero que han vuelto con fuerza en Ibiza y el resto del archipiélago balear, según alerta el jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Luis Santafé.

"Nos vienen tiempos nuevos y hay delincuentes que han vuelto al pasado y vuelven a robar en los coches. La mayoría de veces no se llevan nada, porque la gente no tiene nada dentro de los coches, pero es una molestia para los ciudadanos que sentimos mucho y que tratamos de combatir en la medida de lo posible", ha alertado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Santafé ha lanzado este aviso durante la tradicional copa de Navidad con los medios de comunicación en Palma, añadiendo que los robos en vehículos suponen "un delito que tiene un reproche penal muy difícil de encajar" y que "prácticamente había desaparecido".

En este sentido, ha reconocido que 2025, un año que "no ha estado mal", se cierra con un "pequeño aumento" de las denuncias relacionadas con delitos de baja intensidad, especialmente los hurtos. Además, ha subrayado que en la Policía Nacional se sienten "moderadamente satisfechos" con el balance anual en el archipiélago.