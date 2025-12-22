Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Papá Noel vuelve al balcón

Redacción Ibiza

Como lleva haciendo desde hace varios años, Luis Miguel Aguirre ‘Kbra’ ha transformado también esta Navidad el balcón de su casa, en la carretera de Santa Eulària a es Canar, en una casita de Papá Noel. Además, ha instalado un divertido photocall navideño y un buzón para que los niños puedan depositar sus deseos.

