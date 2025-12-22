Como lleva haciendo desde hace varios años, Luis Miguel Aguirre ‘Kbra’ ha transformado también esta Navidad el balcón de su casa, en la carretera de Santa Eulària a es Canar, en una casita de Papá Noel. Además, ha instalado un divertido photocall navideño y un buzón para que los niños puedan depositar sus deseos.

Papá Noel vuelve al balcón