Obras en Ibiza: La reforma del entorno de Vara de Rey comenzará a mediados de enero

Las obras de la remodelación del entorno de Vara de Rey comenzarán el 12 de enero, según confirma el Ayuntamiento de Ibiza. Este proyecto abarca una intervención en la cabecera sur de este emblemático paseo de Vila y de la calle Miquel Caietà Soler, así como la instalación de un quiosco en Vara de Rey y también de un reloj clásico, en sustitución del actual, que está incorporado en una pérgola solar que emula un árbol.

Está prevista «la renovación de la totalidad de las infraestructuras con una atención especial en las redes separativas y mejorar la eficiencia energética de la iluminación pública, así como la adaptación del espacio público a los requisitos de accesibilidad», según recoge el correspondiente expediente en la Plataforma de Contratación del Sector Público. «En cuanto a los acabados de la pavimentación, se seguirán los criterios aplicados a las zonas ejecutadas en fases anteriores, manteniendo la uniformidad estética de todo el espacio urbano», añade.

Coste de 727.361 euros

El coste de ejecución asciende a un máximo de 727.361 euros, IVA incluido, y el plazo de ejecución es de cinco meses. La empresa adjudicataria es Construcciones y Mejoras Sa Torre, SL. La obra está cofinanciada por los fondos europeos Next Generation EU, con una cuantía máxima de 601.124 euros, más un IVA de 126.236, lo que suma ese total de 727.361 euros.

En la memoria justificativa, se indica que se homogeneizarán los pavimentos, el mobiliario y la vegetación de los viales colindantes al paseo, «de manera que se generen espacios más amables, confortables y accesibles para el peatón y el resto de usuarios de la vía». La reforma de Vara de Rey comenzó en 2016 y se inauguró al año siguiente, con un paseo ya peatonalizado. «Se dará continuidad a las soluciones técnicas, materiales y criterios estéticos y funcionales implementados en las obras de Vara de Rey, aprovechando la experiencia adquirida para mejorar los aspectos donde se ha detectado algún tipo de deficiencia, dotando así a los espacios de una identidad homogénea», expone el documento publicado en la Plataforma de Contratación.

Actuaciones a realizar

¿En qué consisten exactamente las actuaciones que se van a efectuar ahora una vez terminada la campaña de Navidad? Por una parte, «en la cabecera de Vara de Rey se mejorará la intersección de la calle Joan Xicó con las avenidas España e Ignacio Wallis, dotando a los carriles de ancho suficiente para que se puedan resolver las maniobras existentes de manera segura». Además, la zona peatonal de Vara de Rey crecerá y se instalará una jardinera de obra que servirá para separar dicha intersección de la zona habilitada para viandantes. Con este modificación se busca que «los tráficos estén completamente segregados y la sensación de confort y seguridad en la zona peatonal mejore».

A la calle Jaume I, que está a los pies de la muralla y que a día de hoy tiene el tráfico restringido, se le dará salida a la Calle Joan Xicó (la de la Consolación), «justo detrás del semáforo existente, para facilitar la maniobra y reducir la afección a la zona peatonal». En la calle Miquel Caietà Soler, por su parte, «se dotará a las terrazas de un pavimento que las diferencie de las zonas de tránsito, de la misma manera que se disponen en Vara de Rey y la Plaza del Parque, y se distribuirá la vegetación de manera que se disponga de la zona central para la circulación de los peatones».

En cuanto a la renovación de servicios que forman parte de la estructura de esta obra, hay que incluir la red de baja tensión, red de telecomunicaciones, red de pluviales, red de agua potable y red de alumbrado público.

Reloj y quiosco

El contrato, según destaca también la memoria justificativa, «responde a criterios de funcionalidad, accesibilidad, eficiencia energética, sostenibilidad y homogeneización del espacio urbano, dando continuidad a las fases anteriores ejecutadas en el entorno del paseo de Vara de Rey».

Al margen de los aspectos mencionados, en el periodo de obras que comenzará el 12 de enero se instalará en el paseo de Vara de Rey un reloj clásico y un quiosco en Vara de Rey. No estaba previsto inicialmente, pero «era una mejora que podían aportar las empresas» licitadoras, explican desde el Ayuntamiento de la capital a este diario. «Hay otras ciudades históricas que tienen relojes en sus plazas principales de un estilo más clásico y tradicional. Ibiza también es una ciudad histórica, por lo que la idea es que podamos tener uno de este estilo», dijo el alcalde, Rafael Triguero, en noviembre.