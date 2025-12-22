Una Navidad sin sustos ni salmonela: así hay que descongelar y conservar alimentos

La conselleria de Salud, a través de la dirección general de Salud Pública, ha difundido un conjunto de recomendaciones básicas para prevenir intoxicaciones alimentarias durante las fiestas de Navidad. Entre los consejos destacan las pautas para descongelar correctamente los alimentos, su conservación adecuada y las medidas de higiene que deben tenerse en cuenta durante la preparación de las comidas.

Tres formas seguras de descongelar alimentos

Salud recuerda que existen tres métodos seguros para descongelar alimentos: en la nevera, con agua fría o utilizando el microondas. La opción más recomendable es hacerlo a temperatura de refrigeración, dentro del frigorífico, y evitar siempre la descongelación a temperatura ambiente.

Si se opta por el agua fría, esta se debe cambiar cada media hora para asegurar que se mantiene fría y, en ningún caso, utilizar agua caliente. El microondas, se puede emplear para alimentos ya cocinados, pero no se aconseja para productos crudos.

Durante el proceso de descongelación, es importante evitar contaminaciones cruzadas con alimentos que se vayan a consumir crudos y colocar el producto en un recipiente con rejilla, de forma que no entre en contacto con el líquido resultante. En general, una vez descongelados, los alimentos se deben cocinar de inmediato.

Dos personas manipulando alimentos en una cocina / J. Navarro.

Higiene, manipulación y conservación

Además, Salud insiste en la importancia de la higiene durante la preparación de los alimentos. Se recomienda lavarse las manos antes de empezar a cocinar y varias veces durante el proceso, limpiar correctamente las superficies y utensilios entre la manipulación de distintos alimentos y proteger la comida en recipientes cerrados.

También se deben separar siempre los alimentos crudos de los cocinados, conservándolos en recipientes diferentes para evitar el contacto. Los utensilios como cuchillos o tablas se deben limpiar entre usos, especialmente al cortar pescado crudo, carne o verduras. En la nevera, los alimentos cocinados se deben colocar en la parte superior, mientras que los crudos, como carnes y verduras, deben ir en la parte inferior y separados entre sí.

En cuanto a la conservación, los alimentos se deben mantener a temperaturas seguras. Los platos ya cocinados, en cambio, hay que refrigerarlos lo antes posible y no deben permanecer fuera de la nevera más de dos horas. Asimismo, se aconseja preparar la comida con la mínima antelación posible.

Consejos finales para unas fiestas seguras

Por último, la conselleria de Salud recomienda elegir alimentos saludables y frescos, bien etiquetados, consumirlos antes de su fecha de caducidad, utilizar agua potable, lavar adecuadamente frutas y verduras —especialmente si se van a consumir crudas— y realizar las compras en establecimientos con garantías sanitarias.

Unos hábitos sencillos que pueden marcar la diferencia para disfrutar de las fiestas navideñas con seguridad y sin riesgos para la salud.