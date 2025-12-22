Una mujer resulta herida al volcar con su coche en Jesús
Los bomberos han tenido que actuar para liberar a la conductora, que ha quedado atrapada en el coche
La conductora de un turismo ha resultado herida este mediodía de lunes en la localidad de Jesús al volcar con su coche por causas que todavía no han trascendido. El accidente se ha registrado en la calle principal, justo en la salida hacia la zona de Talamanca y ses Feixes, y se desconoce por ahora el estado de la mujer, de 47 años, única implicada en el siniestro.
Fuentes del operativo de emergencias explican que la herida ha sido trasladada al Hospital Can Misses, donde ha quedado ingresada, con un cuadro de traumatismo costal y abdominal.
Hasta el lugar ha acudido una ambulancia del servicio de emergencias del 061, agentes de la Policía Local y una dotación del Parque Insular de Bomberos, ya que según las primeras informaciones se ha tenido que excarcelar a la conductora, que habría quedado encerrada en el interior del coche, un Renault Captur de color blanco.
El vehículo ha quedado atravesado en la vía y volcado, con la luna frontal reventada posiblemente por el impacto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico