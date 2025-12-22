Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer resulta herida al volcar con su coche en Jesús

Los bomberos han tenido que actuar para liberar a la conductora, que ha quedado atrapada en el coche

Bomberos y policías le dan la vuelta al coche, que había quedado volcado.

Bomberos y policías le dan la vuelta al coche, que había quedado volcado. / Vicent Marí

César Navarro Adame

César Navarro Adame

Ibiza

La conductora de un turismo ha resultado herida este mediodía de lunes en la localidad de Jesús al volcar con su coche por causas que todavía no han trascendido. El accidente se ha registrado en la calle principal, justo en la salida hacia la zona de Talamanca y ses Feixes, y se desconoce por ahora el estado de la mujer, de 47 años, única implicada en el siniestro.

Fuentes del operativo de emergencias explican que la herida ha sido trasladada al Hospital Can Misses, donde ha quedado ingresada, con un cuadro de traumatismo costal y abdominal.

El accidente se ha producido en la salida de Jesús hacia Talamanca.

El accidente se ha producido en la salida de Jesús hacia Talamanca. / Vicent Marí

Hasta el lugar ha acudido una ambulancia del servicio de emergencias del 061, agentes de la Policía Local y una dotación del Parque Insular de Bomberos, ya que según las primeras informaciones se ha tenido que excarcelar a la conductora, que habría quedado encerrada en el interior del coche, un Renault Captur de color blanco.

El vehículo ha quedado atravesado en la vía y volcado, con la luna frontal reventada posiblemente por el impacto.

