Una mujer pendiente de la manuntención de su hijo: "Hay madres endeudadas en Ibiza porque piensan que van a conseguir justicia"

El pasado martes se celebró el juicio, al que Eva llegó con toda la documentación acreditativa de todo el dinero que le adeuda el padre de su hijo en Ibiza. Sin embargo, acudió sin abogado: superaba los ingresos mínimos para acceder a uno de oficio, pero tampoco le sobraba el dinero como para costearse uno por su cuenta: «Tanto la Policía Local de Santa Eulària como el Instituto de la Mujer me dijeron que no pasaba nada porque fuera sin abogado, que estuviera tranquila porque tendría mi momento para hablar, defenderme y decir lo que estaba pasando».

No fue así. Antes de arrancar la vista, la defensa del padre y la fiscalía alcanzaron un acuerdo de conformidad: pelillos a la mar a cambio de los famosos 5.100 euros. No hubo juicio y Eva se quedó sin hablar. «Todo fue súper rápido. Me parece una injusticia brutal porque yo soy la única persona en este mundo que puede decir lo que no ha pagado ese hombre. ¿Cómo no me dan voz? Me volví loca, evidentemente. Menuda mierda de justicia. Llevo cuatro años esperando a que alguien me escuché».

Pescadilla que se muerde la cola

Porque Eva siente que que es víctima de una pescadilla que se muerde la cola, una especialmente duradera y ominosa: «Me dijeron que lo puedo recurrir, pero claro, me tengo que buscar abogado. Y que si hubiera tenido abogado, podría haber hablado. Si yo hubiera podido disponer de mi horario completo, a lo mejor me podría haber costeado un abogado, pero soy madre a tiempo completo todo el año. Estoy aquí sola y no tengo familia».

Y avisa de que conoce varios casos similares al suyo, solo que son todavía «peores». «Porque yo ante todo no he querido endeudarme con un abogado, pero hay madres endeudadas en Ibiza porque piensan que van conseguir que la justicia. Y al final el padre no paga y encima tienen que pagar el abogado. Hay muchas madres jodidas con esto», alerta.

En su caso, la situación ha hecho que le «pete la cabeza» e incluso ha tenido que renunciar a su trabajo. El único aspecto positivo es que, ironías de la vida, eso le puede abrir la puerta a contar con un abogado de oficio con el que seguir buscando justicia.