Los loteros de Ibiza y Formentera reparten más de tres millones en premios

La Administración número 3 de Ibiza, Eivisort, situada en la avenida Isidor Macabich, 25, de Vila, repartió este lunes unos 885.000 euros en la Lotería de Navidad. No es una cantidad desdeñable, pero estuvo a punto de hacer historia y de que esa cifra pareciera ridícula. Sólo le falló un número de los cinco que forman el billete para cantar el Gordo: “Estuvimos a punto de dar el primer premio. Teníamos el 79.492”, al que sólo le falló la decena, cuenta José Antonio Arias, su administrador. ¡Ay si ese 9 hubiera sido un 3!

Aun así, sus pedreas fueron abundantes: 200.000 euros por números acabados en 93 (como el tercer premio, 90.693); otros 200.000 por décimos que finalizan en 48 (como el segundo premio, 70.048); 225.000 euros por las pedreas del primer premio. Y con las terminaciones en 2 (primer premio), unos 260.000 euros. También rozó un quinto premio, concretamente el 18.669, pues tenía el 11.669.

En total, las administraciones de lotería pitiusas repartieron más de tres millones de euros en premios, a falta de que algunas de ellas conozcan datos más concretos. Por ejemplo, por la terminación (unidades y decenas) del segundo premio, el 70.048, repartieron en la Administración de Loterías número 1 (calle Antoni Palau de la Marina, en Ibiza) lo que antaño se denominaba “cinco por uno, es decir, cinco duros por peseta”, según explica su administrador, Juan Mayans. En la actualidad, en euros, ese cinco por uno son 100 euros por décimo. La parroquia de Jesús, cuenta Mayans, es la que ha vendido las 198 series del número entero que acababa en 48 y que, a 1.000 euros por serie, ha agraciado a sus compradores con un total de 198.000 euros.

También ha repartido esa administración histórica números cuya terminación (en unidades y decenas) coinciden con la del 79.432, el premio gordo de la Lotería de Navidad. En este caso son 90 series que se llevó el Club de Bàsquet Can Cantó, aunque sólo vendieron 40: a 1.200 euros por serie, según Mayans, quienes compraron sus décimos se llevan en total 48.000 euros.

Dos asociaciones de vecinos agraciadas

Y, además, la Administración número 1 vendió 90 series del número 72.986 a la Asociación de Vecinos de Can Tomàs, premiado con 1.000 euros la serie: en total, 90.000 euros. A la vecina Asociación de Vecinos de Can Bonet le tocó la terminación del Gordo (26.000 euros) en 130 series, ya que el número que lleva acaba en 2. En total, desde la calle de las Farmacias se han repartido 362.000 euros.

Aunque el Gordo, el 79.432, no se ha vendido en la isla, la asociación Ibiza IN ha repartido un total de 1.610 décimos del 70.032, un número que, al coincidir la terminación con el Gordo y una pedrea, ha resultado premiado con 220 euros el décimo. En total, la asociación ha repartido 350.000 euros. La mayor parte, 150 series, la compraron en la Administración de Lotería n.º 1 de Sant Antoni, Es Verro; el resto, en Madrid.

En la Administración 0 de Vila (en la calle Canarias) calculan que han repartido unos 400.000 euros entre terminaciones del segundo premio (el 84 del 70.048), la pedrea del 24.584 y los reintegros del Gordo. Entre pedreas y terminaciones del Gordo, la Administración número 5, Sa pagesa d’Or, (en la avenida Pere Matutes Noguera), cree que ha dado premios por unos 200.000 euros. En su caso, este año aproximadamente el 40% de sus números eran intercambios con otras administraciones de la Península.

Y en la Administración número 4 calculan que son unos 600.000 euros los que han dado en premios. Una parte, por terminaciones, y otras, por pedreas, como dos números enteros (198 series cada uno), en parte adquiridos por un departamento del Hospital Can Misses. También han tenido una pedrea por un número intercambiado con una administración de Valladolid (a 120 euros por décimo).

Algo menos repartieron en la Administración número 2 de Vila (calle Obispo Torres): unos 150.000 euros entre pedreas (como las de las 10 series del número 7.213 y las 30 series del 90.627) y terminaciones (la del 21.332, coincidente en dos cifras con el Gordo).

En el punto de venta de Can Bellotera se vendieron dos décimos del quinto premio, 77.715; en total, 12.000 euros en premios. Hace dos años se expendió allí un décimo del Gordo de Navidad y desde que está abierto el punto de venta, desde 2016, lleva varios quintos premios.

En El Barrufet de la Sort (Santa Eulària) descartaban haber dado ninguna terminación ni pedrea siquiera de los principales premios.