Lotería de Navidad | Un quinto premio, dotado con 60.000 euros, cae en Ibiza: 77.715

Un quinto premio de la Lotería de Navidad ha caído en Ibiza. El número 77715 ha resultado agraciado con un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 11.06 horas. El décimo se ha vendido sobre todo en Aranda de Duero (Burgos) y en Zaragoza. Otras series se han distribuido en Elda (Alicante), San Lorenzo del Escorial (Madrid), Fisterra (A Coruña), Mérida y Villanueva de la Serena (Badajoz), Madrid, Pamplona, y Palma e Ibiza, entre otros lugares.

Can Bellotera. / ONLAE

El premio ha sido despachado en Can Bellotera, en Sa Carroca, en la carretera de Sant Josep, 66. Ha vendido dos décimos. Este punto de venta, que lleva funcionando desde 2016, ya ha dado más premios en años anteriores. En 2022 consignó un décimo del premio Gordo, el 05490. También ha dado cinco quintos de la Lotería Nacional.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Número premiado. / DI

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.