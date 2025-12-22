Lotería de Navidad en Ibiza: "La suerte está en Can Bellotera"

A las once y seis minutos de la mañana los niños de San Ildefonso cantan el tercer quinto premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025, el 77715, dotado con 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros por décimo. A pesar de tener el televisor encendido para estar al tanto de todo lo que ocurre en el Teatro Real de Madrid, la empleada del despacho de loterías del Bar Can Bellotera, Azucena Cano Sesma, está tan atareada atendiendo a la clientela que no se percata de que acaba de repartir 12.000 euros gracias a los dos décimos de este número que vendió "probablemente este verano". Se entera minutos después, gracias a los medios de comunicación que la llaman para confirmar la noticia. "Estoy muy contenta porque hace tres años que no nos tocaba nada, desde que en 2022 repartimos 400.000 euros a un cliente que nos compró un décimo del Gordo", rememora con cara de felicidad.

"El número premiado este lunes lo escogí yo misma porque la terminación en 15 es la niña bonita, la demanda mucha gente y se acaba pronto. Probablemente, lo vendí hace mucho, entre finales de agosto y principios de septiembre", comenta la lotera, que ignora quién pudo adquirir esos dos décimos, "podrían ser residentes o turistas". "Es imposible saberlo, porque durante el verano, que es cuando se empieza a vender la Lotería de Navidad, atendemos a mucha gente que está de paso", explica la propietaria del Bar Can Bellotera y de este despacho, Eulalia Torres Cardona.

A Lali, que es como la conoce todo el mundo, la noticia del premio le pilla en el médico. En cuanto puede, se comunica telefónicamente con su empleada, que, entre bromas, le pide que vaya cuanto antes al bar a socorrerla porque no da abasto entre atender a los que se acercan a comprar lotería y hacer declaraciones a la marabunta de periodistas que llegan al establecimiento ante la buena nueva.

Azucena Cano Sesma señala el número agraciado con un quinto premio de la Lotería de Navidad. / Vicent Marí

Con paciencia y sin perder la sonrisa, despacha a unos y a otros y, para endulzar la espera de los reporteros que se quedan por si los premiados hacen acto de presencia, les obsequia con un surtido de turrones y mazapanes.

Ritual para atraer la buena suerte

Cano ya tenía un pálpito de que "algo tocaría" este lunes en Can Bellotera, por eso se ha ataviado esta mañana con su gorra "de la suerte" y, desde el pasado viernes, tiene guardado en el punto de venta la camiseta de recuerdo que le dieron cuando vendió un décimo del primer premio de la Lotería de Navidad en 2022. Su presentimiento se lo ha confesado, antes de que empezara el sorteo, a Anisa. "Nos hemos hecho una foto juntas y lo hemos celebrado como si ya supiéramos que tocaría", cuenta esta clienta habitual del bar de sa Carroca.

Para reforzar sus buenos augurios, Cano ha repetido el ritual que lleva a cabo a diario desde hace unos días: encender tres velitas rojas y colocarlas sobre las dos bandejas que sostiene un Papá Noel-arlequín que Lali compró para adornar la ventanilla del despacho pensando en atraer la fortuna. A juzgar por el resultado, el simpático muñeco ha cumplido con su cometido.

Seis quintos premios y el Gordo

"La verdad es que para ser un punto de venta pequeño tenemos mucha suerte", apunta la empleada enumerando todos los premios importantes de la Lotería de Navidad que ha repartido este despacho desde que empezó a funcionar en julio de 2016, "el Gordo en 2022 y seis quintos premios: el primero cinco meses después de arrancar el negocio; dos en 2017; uno en 2018 y en 2019; y otro este año". "Como no toque nada en otra administración de la isla, me veo en todas las portadas de la prensa", bromea la lotera, que cruza los dedos por si en lo que queda de sorteo el Bar Can Bellotera reparte más dinero "con un cuarto o un tercer premio", por pedir que no quede.

A las doce del mediodía se presenta el coordinador de la lotería en las Pitiüses, Óscar del Valle, para entregar los carteles que atestiguan que el quinto premio 77715 de la Lotería de Navidad se ha vendido en el Bar Can Bellotera. "Por fin has llegado", le dice Cano a Del Valle, que se disculpa por la tardanza: "Me ha costado media hora salir de Vila, la ciudad está colapsada de coches por la lluvia".

"Somos muy reincidentes"

Cuarenta minutos después, aparece Lali, que no puede disimular su alegría. "Me siento muy afortunada porque, entre tantas administraciones y puntos de venta que hay en las Pitiüses, en Can Bellotera somos muy reincidentes. Estamos dando premios casi cada año así que en 2026 podéis ser vosotros los afortunados, no os olvidéis de pasar por sa Carroca a comprar un número", declara con desparpajo a los medios de comunicación.

Lali Torres, propietaria del Bar Can Bellotera y responsable del punto de venta de loterías, abierto en 2016. / Maite Alvite

"Lali es la única que ha dado el Gordo en Ibiza, aunque solo fuera un décimo", apunta un cliente de este punto de venta de loterías, mientras Cano explica que este 2025 el premio "más gordo" que ha repartido "son 130.648 euros de la Primitiva" que se llevó un cliente habitual de Can Bellotera que siempre juega con la misma combinación "con la fecha suya y la de sus nietos".

"La suerte está en Can Bellotera" se escucha decir a alguien en el espacio del bar donde se encuentra el punto de venta. Termina el sorteo y no hay rastro de los dos agraciados con el 77715, "probablemente se dirijan directamente al banco a cobrar los 6.000 euros de sus respectivos décimos". Cano, Lali y el público reunido en la sala aplaude y exclama: "¡Somos la única administración de Ibiza en la que hemos repartido un premio importante este año. Bravo, somos la caña!".