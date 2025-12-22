La terminación del Gordo deja 350.000 euros en Ibiza: "No es mucho dinero, pero sí mucha alegría"
La asociación Ibiza IN reparte 1.610 décimos premiados con 220 euros
El Gordo de la Lotería de Navidad ha traído la alegría a Ibiza este día 22 de diciembre. Y es que, aunque el 79.432 no se ha vendido en la isla, la asociación Ibiza IN ha repartido un total de 1.610 décimos del 70.032, un número que, al coincidir la terminación con el Gordo y una pedrea, ha resultado premiado con 220 euros el décimo. En total, la asociación ha repartido 350.000 euros.
La presidenta de Ibiza IN, Consuelo Guerra, ha destacado el valor simbólico del reparto: "No es mucho dinero, pero sí mucha alegría saber que la gente concienciada con la inclusión de las personas con diversidad funcional ha tenido una pequeña recompensa".
La asociación ha agradecido la confianza depositada un año más y ha felicitado a todas las personas agraciadas.
Ibiza IN es una asociación cuyo objetivo es defender los derechos, fomentar la igualdad de oportunidades y la no discriminación, así como promover la plena inclusión de las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos —educativo, cultural, social, entre otros— a lo largo de todo su ciclo vital.
