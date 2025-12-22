La lotera que ha vendido un quinto premio de la Lotería de Navidad en Ibiza: "Creo que lo vendí en agosto o septiembre. El 15 se acaba pronto"

Azucena Cano del Bar Can Bellotera atiende a los medios esta mañana tras darse a conocer que el punto de venta ubicado en la carretera de Sant Josep ha consignado dos décimos de un quinto premio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad: es 77715. Ella está empleada en el establecimiento. La propietaria se encuentra en el médico y tiene que venir, detalla Cano.

La lotera asegura que ha vendido dos décimos del quinto premio, en total 12.000 euros. Azucena Cano afirma que no sabe quienes pueden ser los agraciados, pero deduce que "lo vendió en agosto o septiembre porque los número terminados 15 son muy demandados en general y en seguida se acaban".

Bar Can Bellotera. / ONLAE

No es la primera vez que reparte suerte en La Lotería el punto de venta Bar de Can Bellotera. Hace tres años vendió un décimo del Gordo de Navidad y desde que lleva abierto el punto de venta en 2016, seis quintos premios.

Premio repartido

El número 77715 está dotado con 60.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 11.06 horas. El décimo se ha vendido sobre todo en Aranda de Duero (Burgos) y en Zaragoza. Otras series se han distribuido en Elda (Alicante), San Lorenzo del Escorial (Madrid), Fisterra (A Coruña), Mérida y Villanueva de la Serena (Badajoz), Madrid, Pamplona, y Palma e Ibiza, entre otros lugares.