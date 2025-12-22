Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abandono de hijoHipotecas en IbizaComprobar númerosLos planes para la Navidad
instagramlinkedin

La lotera que ha vendido un quinto premio de la Lotería de Navidad en Ibiza: "Creo que lo vendí en agosto o septiembre. El 15 se acaba pronto"

El punto de venta Bar Can Bellotera ha repartido 12.000 euros

Azucena Cano, en Can Bellotera.

Azucena Cano, en Can Bellotera. / M.A.

Maite Alvite

Verónica Carmona

Sant Josep

Azucena Cano del Bar Can Bellotera atiende a los medios esta mañana tras darse a conocer que el punto de venta ubicado en la carretera de Sant Josep ha consignado dos décimos de un quinto premio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad: es 77715. Ella está empleada en el establecimiento. La propietaria se encuentra en el médico y tiene que venir, detalla Cano.

La lotera asegura que ha vendido dos décimos del quinto premio, en total 12.000 euros. Azucena Cano afirma que no sabe quienes pueden ser los agraciados, pero deduce que "lo vendió en agosto o septiembre porque los número terminados 15 son muy demandados en general y en seguida se acaban".

Can Bellotera.

Bar Can Bellotera. / ONLAE

No es la primera vez que reparte suerte en La Lotería el punto de venta Bar de Can Bellotera. Hace tres años vendió un décimo del Gordo de Navidad y desde que lleva abierto el punto de venta en 2016, seis quintos premios.

Noticias relacionadas y más

Premio repartido

El número 77715 está dotado con 60.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 11.06 horas. El décimo se ha vendido sobre todo en Aranda de Duero (Burgos) y en Zaragoza. Otras series se han distribuido en Elda (Alicante), San Lorenzo del Escorial (Madrid), Fisterra (A Coruña), Mérida y Villanueva de la Serena (Badajoz), Madrid, Pamplona, y Palma e Ibiza, entre otros lugares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
  2. El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
  3. Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
  4. Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
  5. Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
  6. La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
  7. Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
  8. Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico

La lotera que ha vendido un quinto premio de la Lotería de Navidad en Ibiza: "Creo que lo vendí en agosto o septiembre. El 15 se acaba pronto"

La lotera que ha vendido un quinto premio de la Lotería de Navidad en Ibiza: "Creo que lo vendí en agosto o septiembre. El 15 se acaba pronto"

Lotería de Navidad | Un quinto premio, dotado con 60.000 euros, cae en Ibiza: 77.715

Lotería de Navidad | Un quinto premio, dotado con 60.000 euros, cae en Ibiza: 77.715

Vivienda en Ibiza: El alcalde de Sant Josep negociará con los vecinos de los Don Pepe para acelerar la rehabilitación del edificio

Vivienda en Ibiza: El alcalde de Sant Josep negociará con los vecinos de los Don Pepe para acelerar la rehabilitación del edificio

Una mujer pendiente de la manuntención de su hijo: "Hay madres endeudadas en Ibiza porque piensan que van a conseguir justicia"

Una mujer pendiente de la manuntención de su hijo: "Hay madres endeudadas en Ibiza porque piensan que van a conseguir justicia"

El TSJB avala los servicios mínimos del 100% en la huelga de transporte sanitario

El gasto en Lotería de Navidad cae en Ibiza: esto es lo que compramos por habitante

El gasto en Lotería de Navidad cae en Ibiza: esto es lo que compramos por habitante

Ibiza y Formentera acumulan hasta 14 litros de lluvia en 24 horas: continúa la inestabilidad

Ibiza y Formentera acumulan hasta 14 litros de lluvia en 24 horas: continúa la inestabilidad

La pintura vital de Violeta Galera, en Santa Gertrudis

Tracking Pixel Contents