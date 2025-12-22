Llama la atención
La gran tragedia ocurrida en el Mediterráneo, con la muerte de tres niños de corta edad que viajaban en patera junto a sus padres. Es otra más de las muchas que se producen cada año entre los migrantes, pero llama especialmente la atención sobre la desesperación de muchas familias que arriesgan sus vidas en busca de un futuro mejor en Europa.
La advertencia de los responsables de Cáritas en Sant Antoni de que muchas personas se ven obligadas a recurrir a sus servicios porque llegan a Ibiza sin ser conscientes de la realidad económica de la isla y, sobre todo, de la crisis de la vivienda. Vienen a la isla para trabajar y se encuentran con que, aunque tengan empleo, no pueden pagarse la manutención y un techo.
El gran interés que ha despertado la convocatoria de nuevas plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Ibiza. Se presentaron 75 solicitudes y 44 candidatos llegaron hasta las pruebas físicas celebradas esta semana, para solo cuatro nuevas plazas en el cuerpo. De todas formas, el Ayuntamiento ha anunciado que para 2026 quiere incorporar a 19 nuevos agentes.
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico