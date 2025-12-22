La gran tragedia ocurrida en el Mediterráneo, con la muerte de tres niños de corta edad que viajaban en patera junto a sus padres. Es otra más de las muchas que se producen cada año entre los migrantes, pero llama especialmente la atención sobre la desesperación de muchas familias que arriesgan sus vidas en busca de un futuro mejor en Europa.

Llama la atención

La advertencia de los responsables de Cáritas en Sant Antoni de que muchas personas se ven obligadas a recurrir a sus servicios porque llegan a Ibiza sin ser conscientes de la realidad económica de la isla y, sobre todo, de la crisis de la vivienda. Vienen a la isla para trabajar y se encuentran con que, aunque tengan empleo, no pueden pagarse la manutención y un techo.

El gran interés que ha despertado la convocatoria de nuevas plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Ibiza. Se presentaron 75 solicitudes y 44 candidatos llegaron hasta las pruebas físicas celebradas esta semana, para solo cuatro nuevas plazas en el cuerpo. De todas formas, el Ayuntamiento ha anunciado que para 2026 quiere incorporar a 19 nuevos agentes.