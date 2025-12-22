Suspendidas por "motivos meteorológicos" todas las actividades de Navidad al aire libre en Ibiza
Las lluvias han obligado al Ayuntamiento a tomar esta determinación "hasta próximo aviso"
Debido a las intensas lluvias que se registran este lunes, el Ayuntamiento de Ibiza suspende hasta nuevo aviso todas las actividades de Navidad al aire libre que estaban previstas para las próximas horas.
Tanto el Consistorio como el alcalde, Rafael Triguero, han comunicado su decisión a través de sus redes sociales, pidiendo las correspondientes disculpas por las molestias que pudieran ocasionar y agradeciendo la comprensión de la ciudadanía.
Para este viernes, las actividades programadas eran principalmente la casita de Papá Noel, el 'Photocall', junto a los mercados gastronómicos y de Navidad de Vara de Rey, entre otras actividades.
