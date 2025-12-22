Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abandono de hijoHipotecas en IbizaComprobar númerosLos planes para la Navidad
instagramlinkedin

Suspendidas por "motivos meteorológicos" todas las actividades de Navidad al aire libre en Ibiza

Las lluvias han obligado al Ayuntamiento a tomar esta determinación "hasta próximo aviso"

Los artesanos de los puestos de Vara de Rey

Los artesanos de los puestos de Vara de Rey / Vicent Marí

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Debido a las intensas lluvias que se registran este lunes, el Ayuntamiento de Ibiza suspende hasta nuevo aviso todas las actividades de Navidad al aire libre que estaban previstas para las próximas horas.

Tanto el Consistorio como el alcalde, Rafael Triguero, han comunicado su decisión a través de sus redes sociales, pidiendo las correspondientes disculpas por las molestias que pudieran ocasionar y agradeciendo la comprensión de la ciudadanía.

Noticias relacionadas y más

Para este viernes, las actividades programadas eran principalmente la casita de Papá Noel, el 'Photocall', junto a los mercados gastronómicos y de Navidad de Vara de Rey, entre otras actividades.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
  2. El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
  3. Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
  4. Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
  5. Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
  6. La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
  7. Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
  8. Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico

Ya es oficial, inaugurado el paseo de acceso al Parador de Ibiza: "Permitirá que Dalt Vila vuelva a tener vida"

Suspendidas por "motivos meteorológicos" todas las actividades de Navidad al aire libre en Ibiza

Suspendidas por "motivos meteorológicos" todas las actividades de Navidad al aire libre en Ibiza

Ibiza prepara con ilusión la llegada de Papá Noel

Ibiza prepara con ilusión la llegada de Papá Noel

Una mujer resulta herida al volcar con su coche en Jesús

Una mujer resulta herida al volcar con su coche en Jesús

La terminación del Gordo deja 350.000 euros en Ibiza: "No es mucho dinero, pero sí mucha alegría"

La lotera que ha vendido un quinto premio de la Lotería de Navidad en Ibiza: "Creo que lo vendí en agosto o septiembre. El 15 se acaba pronto"

La lotera que ha vendido un quinto premio de la Lotería de Navidad en Ibiza: "Creo que lo vendí en agosto o septiembre. El 15 se acaba pronto"

Lotería de Navidad | Un quinto premio, dotado con 60.000 euros, cae en Ibiza: 77.715

Lotería de Navidad | Un quinto premio, dotado con 60.000 euros, cae en Ibiza: 77.715

Vivienda en Ibiza: El alcalde de Sant Josep negociará con los vecinos de los Don Pepe para acelerar la rehabilitación del edificio

Vivienda en Ibiza: El alcalde de Sant Josep negociará con los vecinos de los Don Pepe para acelerar la rehabilitación del edificio
Tracking Pixel Contents