Ibiza premia los mejores escaparates de Navidad: la lista de los comercios ganadores

Más de 70 empresas han participado en el certamen organizado por la Cámara de Comercio

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera celebró este lunes en Sa Nostra Sala la 39ª edición de los Premios de Escaparatismo Navideño dirigidos al comercio minorista de Ibiza. En esta edición han concurrido más de 70 empresas, que presentaron fotografías de sus escaparates decorados con una temática estrictamente navideña.

El certamen, organizado en colaboración con el Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Ibiza, los ayuntamientos de Sant Josep, Santa Eulària y Sant Antoni, y el Consell de Formentera, busca fomentar la creatividad, reforzar la ambientación navideña y promocionar el comercio de proximidad.

Todos los ganadores

Entre los galardones otorgados, destacó el premio especial al escaparate “más navideño”, dotado con 1.000 euros por el Consell de Ibiza, que recayó en Carlin Santa Eulalia como reconocimiento al mejor escaparate entre todos los comercios participantes de la isla. Además, la Cámara de Comercio premió a Raconets como escaparate más navideño y a Juguetería Divertit por creatividad y ambientación, ambos con 300 euros.

El Ayuntamiento de Ibiza distinguió a Macotas Cora como escaparate más navideño y a la Floristería Dreamgarden por creatividad y ambientación.

En Sant Antoni, los galardones fueron para Decasa Textil Hogar en la categoría de escaparate más navideño y para Pinturas Santana en creatividad y ambientación.

En Santa Eulària se reconoció a A Ver… como escaparate más navideño y a Antigua Simbólica por creatividad y ambientación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Josep premió a la Floristería Kentia como escaparate más navideño y a la Farmacia María Antonia Rodríguez por creatividad y ambientación.

Premiados en Formentera

La Cámara recordó también que el pasado viernes 19 de diciembre celebró la 19ª edición de estos premios en Formentera, con tres galardones otorgados por el Consell: Formentera Design recibió el premio a la mejor ambientación navideña, la Pescadería Nuestra Señora del Carmen fue reconocida por originalidad y la Floristería Formentera obtuvo el premio a la eco-creatividad, cada uno con 200 euros y placa de reconocimiento.

TEMAS

