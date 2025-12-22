Ibiza prepara con ilusión la llegada de Papá Noel

La programación navideña del Ayuntamiento de Ibiza, denominada ‘Eivissa, ciutat del Nadal’, continúa esta semana con dos de sus citas destacadas: las cabalgatas de Papá Noel y el Concurso de Salsa de Nadal.

Los recorridos de Papá Noel, que están previstos para los días 23 y 24 de diciembre, comenzarán a las 10.30 horas en el puerto y finalizarán en Vara de Rey.

Imagen de archivo del Concurso de Salsa de Nadal 2024 / D.I.

Por su parte, el Concurso de Salsa de Nadal se celebrará el viernes 26 en el paseo de Vara de Rey. Esta competición se enmarca en la celebración de la Xacota pagesa, organizada en colaboración con la Colla de ball pagès de Sa Bodega.

Las personas que quieran participar podrán inscribirse el mismo viernes 26 a partir de las 17.00 horas en la carpa, donde habrá una mesa habilitada para entregar la salsa en un bote y realizar el registro.

Música itinerante y 'photocall'

El Ayuntamiento recuerda que este año se incorpora una propuesta nueva a la programación: Santa’s Band On The Road, un concierto itinerante de música navideña con estilo rockero que recorre diferentes barrios. La actuación está prevista de 10.30 a 14.30 horas, con paradas en Eivissa Centre, Ca n’Escandell, ses Figueretes y Platja d’en Bossa.

Además, en Vara de Rey se mantiene el 'photocall' navideño con personajes gigantes, disponible de 11 a 12.30 horas en la Caseta de Papá Noel. El alcalde, Rafael Triguero, ha animado a la ciudadanía a acercarse para hacerse fotos durante estas fiestas.

Precampanadas, Nochevieja y primer baño del año

La programación continuará el 31 de diciembre con precampanadas familiares en el Mercat Gastronòmic entre las 11 y las 12 horas, y con la fiesta de Nochevieja en Vara de Rey, prevista de 22 a 3 horas, con música de La Movida. El 1 de enero de 2025 se repetirá el primer baño del año en ses Figueretes y una chocolatada a las 12 horas, con el objetivo de consolidar la iniciativa como tradición.

Fira d’Atraccions y cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento también recuerda que continúa en marcha la Feria de Atracciones, de lunes a jueves de 17 a 23 horas y viernes, sábados, domingos y festivos de 11 a 14 y 17 a 24 horas. Los jueves, de 17 a 19 horas, se celebra la Jornada Inclusiva, con reducción de estímulos visuales y sonoros, y los martes y miércoles hay precios reducidos. Además, se han instalado 500 metros de alfombra roja para facilitar la movilidad de carritos y sillas de ruedas.

Feria de atracciones de Navidad en Ibiza / Marcelo Sastre

La Cabalgata de Reyes del 5 de enero comenzará a las 18 horas con el desembarco en el puerto de Ibiza y la tradicional adoración al Niño Jesús. El Consistorio prevé habilitar espacios inclusivos y sillas para personas mayores y para quienes tengan sensibilidad al sonido o dificultades de movilidad.

Por último, el Ayuntamiento ha destacado que la Navidad se extiende también a los barrios con actividades organizadas junto a las asociaciones vecinales. En enero están previstas, entre otras, una chocolatada y la visita del cartero real el 4 de enero, así como la cabalgata de Reyes de Es Clot el 6 de enero con animación infantil, chocolate, churros y reparto de regalos.