Ibiza y Formentera registran hasta 14 litros de lluvia en 24 horas: continúa la inestabilidad

Las lluvias de las últimas 24 horas han dejado acumulados significativos en Ibiza y Formentera, según los datos registrados la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Formentera ha sido el punto donde más ha llovido, con 14 litros por metro cuadrado, seguida del aeropuerto de Ibiza y de la ciudad de Ibiza, donde se han recogido 11 litros. En Sant Antoni y y Sant Joan, las precipitaciones han alcanzado los 10 litros por metro cuadrado.

En cuanto a las temperaturas mínimas registradas durante la madrugada del domingo, los valores han sido bajos con 8 grados en el aeropuerto de Ibiza, Sant Joan y Sant Antoni, mientras que en Ibiza y Formentera los termómetros no bajaron de los 9 grados. Las máximas del domingo se situaron en torno a los 17 grados en Vila, Sant Antoni y Formentera, y en 16 grados tanto en Sant Joan como en el aeropuerto de Ibiza.

El tiempo hoy

Para este lunes, 22 de diciembre, la Aemet prevé una jornada todavía marcada por la inestabilidad, aunque con una evolución favorable a lo largo del día. Durante la mañana, entre las 6 y las 12 horas, la probabilidad de precipitaciones será elevada, del 90%, con temperaturas en torno a los 12 grados. A partir del mediodía se espera una mejoría clara, con ausencia de lluvias entre las 12 y las 18 horas y temperaturas cercanas a los 11 grados. Por la tarde noche, la probabilidad de precipitaciones será ya residual, en torno al 10%, con temperaturas que descenderán hasta los 10 grados.

La temperatura mínima prevista para este lunes es de 7 grados y la máxima de 14. El viento soplará flojo de componente oeste, con rachas que oscilarán entre los 10 y los 20 kilómetros por hora. La cota de nieve se situará en torno a los 1.000 metros, sin incidencia directa en las Pitiusas.