El presupuesto de Sant Joan se dispara en 2026: aumenta un 42% para remodelar Sant Vicent y mejorar la movilidad

El Ayuntamiento de Sant Joan aprobó en el pleno de este lunes el presupuesto de 2026, que asciende a 21.475.000 euros, el más elevado hasta la fecha. Las cuentas aumentan un 42% respecto a 2025 y elevan la inversión por habitante hasta los 3.048 euros, 870 más que este año.

El presupuesto incluye inversiones como la rehabilitación del teatro de sa Cala, la remodelación del núcleo de Sant Vicent, la municipalización del servicio de agua en el puerto de Sant Miquel y la consolidación del proyecto del Vial J para la peatonalización de Sant Miquel. Esta actuación permitirá la conexión entre las calles d’Eivissa y des Port, una infraestructura clave para mejorar la accesibilidad y la movilidad, e implica expropiaciones por un importe de 780.909 euros, además de la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes afectados.

Inversiones históricas con buena salud financiera

En total, Sant Joan destinará 9,3 millones de euros a inversiones reales, un 142% más que en 2025. El Consistorio señala que se ejecutarán sin recurrir a deudas ni préstamos, gracias a la buena salud financiera municipal y a la colaboración del Consell de Ibiza y el Govern balear.

Entre otras actuaciones figuran la construcción de un baño público adaptado y la adquisición de un vehículo adaptado en Sant Joan; la dotación de la base del Ibanat en sa Plana y nuevo equipamiento para la Policía Local. También incluye la mejora de caminos rurales y el embellecimiento de núcleos; el reasfaltado del aparcamiento de Sant Llorenç y la circunvalación de la iglesia; la renovación de las casetas de socorrismo de sa Cala y Benirràs y el proyecto de transporte de agua desalada al puerto de Sant Miquel.

En relación con el agua, durante el pleno también se aprobó la modificación del contrato con Aqualia, con una propuesta de inversiones que asciende a dos millones de euros. Este cambio permitirá adaptarse mejor a las necesidades del municipio en materia de abastecimiento, alcantarillado y depuración de aguas residuales, sin comprometer los estándares de calidad y sostenibilidad.

Por otro lado, para reforzar los servicios municipales, el presupuesto contempla la ampliación de personal con dos agentes de Policía Local, cuatro socorristas, un técnico de la administración general, dos administrativos, un auxiliar administrativo y un inspector contra el intrusismo. También se incluye la adecuación de la clasificación profesional de las educadoras de la escoleta de Benirràs.

Una vez incorporados los remanentes de ejercicios anteriores, el Ayuntamiento prevé inversiones complementarias como el embellecimiento del Port de Portinatx, la compra de un terreno anexo a las instalaciones deportivas para destinarlo a aparcamiento y la continuidad del reasfaltado de caminos rurales.

Bonificaciones por compostaje y domiciliación

En materia de impuestos, el presupuesto reduce el tipo del IBI del 0,63% al 0,58% y mantiene bonificaciones para familias numerosas, por la instalación de placas solares, compostaje o domiciliación bancaria. También incluye ayudas al alquiler, a la retirada de amianto, a la rehabilitación patrimonial, además de una nueva línea para la mejora de caminos vecinales.

En el ámbito educativo y social, se mantiene la gratuidad de la etapa 0-3 años y las ayudas a centros escolares, y se refuerza el apoyo a entidades como Cáritas, Addif, Ibiza IN y las asociaciones de familias. Asimismo, se crean nuevas líneas de subvención para el Club de Balonmano, la Cámara de Comercio y la Comunidad de Regantes.

La aprobación de los presupuestos contó con el apoyo de la coalición Ciudadanos–Sa Veu des Poble, tras un acuerdo con el equipo de gobierno (del PP) para incorporar partidas destinadas a reforzar la cultura, la protección del patrimonio, la seguridad peatonal y la seguridad jurídica. Entre ellos, figura la implantación de códigos QR en elementos patrimoniales, el avance del catálogo de caminos públicos, el embellecimiento del Puig de Missa de Sant Miquel y la construcción de una acera en el carrer de la Pau.

Por su parte, la Agrupación de Electores de Sant Joan se abstuvo al considerar que el presupuesto de 2026 está "inflado" y depende en exceso de otras administraciones, además de criticar el aumento del gasto estructural y la falta de garantías en la ejecución de las inversiones. También lamentó que el gobierno rechazara iniciar la municipalización del agua en sa Cala de Sant Vicent, pese a aprobarla en el Port de Sant Miquel.

Para la alcaldesa, Tania Marí, estas cuentas “consolidan una estructura municipal sólida y un modelo de municipio comprometido con las personas, su entorno y el equilibrio territorial entre parroquias”.