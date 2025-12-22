Convenio para cuidar la salud mental de la Policía de Sant Josep
El acuerdo incluye talleres de regulación emocional y gestión del estrés, además de atención psicológica individual, con una duración inicial de un año
El Ayuntamiento de Sant Josep y el Colegio Oficial de Psicología de las Illes Balears (Copib) han firmado este viernes un acuerdo de colaboración para desarrollar acciones dirigidas a cuidar la salud psicológica de los agentes de la Policía Local, un colectivo especialmente expuesto al estrés laboral por la atención continuada a emergencias y situaciones emocionalmente intensas.
El convenio prevé la realización de talleres de regulación emocional y gestión del estrés, así como atención psicológica individualizada para el personal que pueda verse afectado por trastornos relacionados con su actividad profesional. El proyecto tendrá una duración inicial de un año y busca reforzar el bienestar emocional de los agentes y, de forma indirecta, contribuir a una mejor atención a la ciudadanía.
El alcalde Vicent Roig ha señalado que el objetivo es que “nuestra plantilla esté segura y sana, no solo físicamente sino también psicológicamente”, y ha destacado la importancia de que los agentes dispongan de un recurso cercano que les ayude a afrontar momentos especialmente exigentes.
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico