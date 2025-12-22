Convenio para cuidar la salud mental de la Policía de Sant Josep

El Ayuntamiento de Sant Josep y el Colegio Oficial de Psicología de las Illes Balears (Copib) han firmado este viernes un acuerdo de colaboración para desarrollar acciones dirigidas a cuidar la salud psicológica de los agentes de la Policía Local, un colectivo especialmente expuesto al estrés laboral por la atención continuada a emergencias y situaciones emocionalmente intensas.

El convenio prevé la realización de talleres de regulación emocional y gestión del estrés, así como atención psicológica individualizada para el personal que pueda verse afectado por trastornos relacionados con su actividad profesional. El proyecto tendrá una duración inicial de un año y busca reforzar el bienestar emocional de los agentes y, de forma indirecta, contribuir a una mejor atención a la ciudadanía.

El alcalde Vicent Roig ha señalado que el objetivo es que “nuestra plantilla esté segura y sana, no solo físicamente sino también psicológicamente”, y ha destacado la importancia de que los agentes dispongan de un recurso cercano que les ayude a afrontar momentos especialmente exigentes.