Convenio para cuidar la salud mental de la Policía de Sant Josep

El acuerdo incluye talleres de regulación emocional y gestión del estrés, además de atención psicológica individual, con una duración inicial de un año

Un momento de la firma del convenio en el Ayuntamiento de Sant Josep

Un momento de la firma del convenio en el Ayuntamiento de Sant Josep / ASJ

Redacción Ibiza

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep y el Colegio Oficial de Psicología de las Illes Balears (Copib) han firmado este viernes un acuerdo de colaboración para desarrollar acciones dirigidas a cuidar la salud psicológica de los agentes de la Policía Local, un colectivo especialmente expuesto al estrés laboral por la atención continuada a emergencias y situaciones emocionalmente intensas.

El convenio prevé la realización de talleres de regulación emocional y gestión del estrés, así como atención psicológica individualizada para el personal que pueda verse afectado por trastornos relacionados con su actividad profesional. El proyecto tendrá una duración inicial de un año y busca reforzar el bienestar emocional de los agentes y, de forma indirecta, contribuir a una mejor atención a la ciudadanía.

El alcalde Vicent Roig ha señalado que el objetivo es que “nuestra plantilla esté segura y sana, no solo físicamente sino también psicológicamente”, y ha destacado la importancia de que los agentes dispongan de un recurso cercano que les ayude a afrontar momentos especialmente exigentes.

La Policía Nacional alerta del delito de moda en Ibiza: "Prácticamente había desaparecido"

La lotera que ha vendido un quinto premio de la Lotería de Navidad en Ibiza: "Creo que lo vendí en agosto o septiembre. El 15 se acaba pronto"

El presupuesto de Sant Joan se dispara en 2026: aumenta un 42% para remodelar Sant Vicent y mejorar la movilidad

El Consell da el paso "fundamental" para recuperar la gestión de las residencias de Ibiza

Inteligencia artificial para garantizar el futuro de la pesca en Baleares

Convenio para cuidar la salud mental de la Policía de Sant Josep

