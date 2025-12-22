El Consell da el paso "fundamental" para recuperar la gestión de las residencias de Ibiza

El Consell Insular recuperará la gestión de las residencias de Can Raspalls, Can Blai y Sa Serra, hasta ahora gestionadas por el Govern balear a través de la Fundación para la Dependencia. Vicent Marí, presidente del Consell, Sandra Fernández, consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, y Sira Fiz, gestora de la Fundación para la Dependencia, firmaron este lunes el protocolo con el que inician este proceso.

"La firma de este protocolo supone un primer paso fundamental para iniciar el traspaso definitivo de las residencias de Sa Serra, Can Raspalls y Can Blai al Consell", explicó el presidente de la institución insular, Vicent Marí, en la rueda de prensa posterior a la firma del protocolo. Estas residencias, gestionadas actualmente por la Fundación para la Dependencia, "han sido una cuestión que se ha tratado en reiteradas ocasiones", añadió Marí. "Mediante la firma de este protocolo, se inicia un periodo de cogestión entre Consell y Govern", aclaró Marí.

Firma del protocolo de transferencia de la gestión de residencias / Consell Insular

"Con la firma de este protocolo, tenemos los pasos a seguir para que esta transferencia sea una realidad lo antes posible y con las máximas garantías", explicó Sandra Fernández. El protocolo diseñado por el Consell y Govern consta de cuatro fases, la primera de las cuales "está ya a punto de concluir", apuntó Fernández. En esta primera fase, de planificación y diseño, ambas instituciones trabajan para realizar un diagnóstico inicial y definir la estructura. "Diseñamos el organigrama que tendrá esta estructura y las áreas que serán claves en esta gestión, así como el presupuesto inicial", añadió Fernández.

"Tenemos los pasos a seguir para que esta transferencia sea una realidad lo antes posible y con las máximas garantías" Sandra Fernández — Consellera balear de Bienestar Social

La segunda, de contratación del personal, "deberá seleccionar el personal clave para la gestión directa desde el Consell, incorporando papeles estratégicos", declaró la consellera, quien también explicó que se publicarán las diferentes ofertas de puestos de responsabilidad y se realizará un sistema de elección conjunto entre ambas administraciones. La tercera fase será la "operativa", en la que definirán la forma jurídica que se creará para "gestionar desde el Consell las residencias", afirmó Fernández. Por último, ya en la cuarta fase del protocolo, en la que la transferencia de competencias ya estará realizada, "el Govern prestará el apoyo y asesoramiento necesario al Consell", explicó.

Nuevas áreas

La gestión de las residencias por parte del Consell conllevará la creación de nuevas áres de gestión en Ibiza. "El 42% de la plantilla de la Fundación para la Dependencia está ubicada en Ibiza, pero las áreas de personal asistencial, estructura administrativa, jurídica y económica está en Mallorca, por lo que será necesario crearla aquí", declaró Fernández. Con este fin se ha creado ya la figura del director insular de las residencias de Ibiza, cargo que ocupará Carlos Oller.

Sánchez también explicó la labor realizada para la estabilidad de las plantillas. "Desde el comienzo de la legislatura se han tomado una serie de medidas, precisamente, para garantizar la estabilidad de la plantilla de trabajadores, con la aprobación del plus de difícil cobertura en Ibiza", explicó la consellera. "El plus de insularidad era inestable porque no era de carácter fijo, pero ahora, convirtiéndose en un complemento de dificultad técnica, pasa a ser definitivo", añadió.

Vicent Marí y Sandra Fernández, en su comparecencia / Consell Insular

"Empezar a cogestionar junto al Govern va a ser positivo a la hora de hacer el traspaso, ya que se tendrá toda esa experiencia" Vicent Marí — Presidente del Consell de Eivissa

Tanto Marí como Sánchez declararon la intención de hacer el proceso sin pausa, pero sin prisa. "Preferimos no hablar de fechas para no generar incertidumbre entre trabajadores y usuarios de las residencias, nuestro objetivo es que en el momento en que se produzcan estas transferencias no se den cuenta del cambio ni sufran por ninguna cuestión administrativa", explicó la consellera, quien añadió que "queremos ser precavidos y hacer las cosas bien. Iremos completando las fases siempre con las máximas garantías". "Queremos ir sobre seguro y sin prisas", añadió Marí. "Se trata de un tema puramente administrativo que estamos gestionando entre las administraciones, pero que no les va a repercutir. Lo que sí creemos que empezar a cogestionar junto al Govern va a ser positivo a la hora de hacer el traspaso, ya que se tendrá toda esa experiencia y se habrá seleccionado el personal de forma conjunta", declaró.

Antecedentes

La gestión por parte del Govern de las residencias de Can Blai, Can Raspalls y Sa Serra es, en palabras de Sánchez, "una anomalía". "El caos en la gestión de las residencias en la legislatura del 2007 al 2011, con un consorcio que no tenía ni contabilidad, obligó al Govern a asumir la gestión de las residencias en el año 2014", denunció la consellera. "Se trata de una situación anómala y por tanto era importante trabajar en esta transferencia de competencias al Consell Insular", añadió. Sánchez recordó que las residencias están getionadas en Mallorca por el Institut Mallorquí d'Afers Socials (Imas), en Menorca por los ayuntamientos y que en Formentera las competencias también están transferidas.

Por su parte Marí recordó que la gestión de las residencias era una demanda "desde la pasada legislatura, pero siempre nos encontrábamos con la misma respuesta, que era una financiación que nos parecía insuficiente para atendender a los usuarios como merecían". "Este protocolo es fruto de un trabajo riguroso e incluye las fases necesarias para que la gestión se haga correctamente, con recursos, seguridad jurídica y respeto a todos los usuarios", añadió.