Cáritas Sant Antoni busca ampliar su equipo de voluntarios

Cáritas Sant Antoni, que presta servicio a usuarios de los municipios de Sant Antoni y Sant Josep, cuenta actualmente con un equipo de cerca de 40 voluntarios en activo. En todo caso, desde esta entidad social están buscando sumar a más gente a la causa, para no llegar a sobrecargar a los que ya ejercen de voluntarios. Y es que su sede funciona todos los días de la semana.

«Un voluntario puede venir aquí dos horas a la semana, que es lo que hacen muchos, porque damos cena todos los días y todos los días hay dos voluntarios diferentes», explica Silvia, trabajadora social de esta sede parroquial de Cáritas. Así, un equipo de aproximadamente 40 personas no es tan sumamente amplio como puede parecer en un principio, dado que lógicamente no todos tienen la misma disponibilidad en cuanto a horas pueden dedicar a la labor. «Los voluntarios activos están tan comprometidos que nos gustaría darles descansos», añade. Se trata, por lo tanto, de garantizar una mayor rotación para aligerar a quienes ya forman parte del equipo.

Así, tanto la trabajadora social como el director de Cáritas Parroquial de Sant Antoni, Antonio Mohedas, explican que cada voluntario viene la cantidad de horas que quiera, y que lo único que se pide es compromiso a la hora de cumplir con ellas, sean muchas o pocas, y que en caso de no poder acudir un día a la sede se avise con cierta antelación.

El director valora, en todo caso, que «nunca ha habido un día en el que se haya cerrado por falta de manos, en el que no haya habido gente para dar la comida o la cena».

La trabajadora social mencionada es la única empleada de Cáritas Sant Antoni, el resto son voluntarios, incluido el director. La sede también cuenta, eso sí, con vigilante de seguridad por las noches, a la hora de la cena, durante unas dos horas.

El progreso de los usuarios

Anima, en conversación con este diario, a que los interesados se acerquen a conocer la labor de esta entidad. «Hay mucho desconocimiento de lo que se realiza, y los voluntarios están comprometidos porque están muy a gusto, porque ven el progreso de las personas, porque hay un ambiente muy familiar. Están muy contentos de los avances de los usuarios y se generan vínculos de confianza entre unos y otros», en palabras de Silvia, que empezó siendo voluntaria.

En un sentido similar se expresa Antonio Mohedas: «Aquí todos nos conocemos por nuestro nombre, tanto los usuarios como los voluntarios. El ambiente suele ser agradable. Es muy relajado».

El factor vivienda

Cáritas Sant Antoni ofrece servicios como el reparto de alimentos, el comedor social, ropa, ducha y lavandería, acompañamiento en la búsqueda de empleo, etc. En todo caso, dada la situación habitacional de la isla, no son pocos quienes tocan la puerta de la entidad para preguntar por alojamiento. «Claro que nos ocurre», responden el director y la trabajadora social al unísono. Pero Cáritas no puede ofrecer alojamiento a largo plazo en pisos públicos, esto es una cuestión que depende de las administraciones.

«Ojalá pudiésemos [ofrecer vivienda]. Tengo gente a mi alrededor que no encuentra un piso que pueda pagar. Nos pasa a todos, a cualquiera nos puede ocurrir», destaca Silvia.