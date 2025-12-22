‘Boom’ inmobiliario en Ibiza: se dispara un 50% la cantidad hipotecada

Tras el relativo parón producido en los años 2023 y 2024 como consecuencia de la subida de tipos de interés, este año se ha desatado la demanda de préstamos en Ibiza y Formentera debido a las mejores condiciones financieras y a las expectativas más favorables de la economía. Según los datos publicados por el Ibestat a mediados de la pasada semana, hasta octubre (último mes del que se tienen registros) se constituyeron en las Pitiusas hipotecas sobre viviendas por un valor total de 572,94 millones de euros, 190,6 millones más que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un crecimiento del 49,84%.

Ese incremento es consecuencia de otra subida: la del número de hipotecas sobre pisos y casas, en un momento en el que se han activado muchas promociones y se buscan tanto primeras viviendas (aunque sean caras, sale más barato endeudarse que pagar los alquileres astronómicos actuales) como alojamientos para trabajadores. En este caso, por parte de empresas que necesitan fidelizar plantillas y están dispuestas a pagar fortunas con tal de dar un techo a sus empleados, cada vez menos dispuestos a venir a estas islas para malvivir en chabolas o pagar barbaridades por una simple habitación. Hasta octubre se han registrado un total de 1.316 operaciones en Ibiza y Formentera, 449 más que un año atrás, de manera que el aumento es del 51,78%.

Hay que remontarse a 2007, en pleno boom inmobiliario, para hallar cifras superiores. En el caso del importe acumulado de hipotecas, entonces se llegó a los 733 millones de euros, y en el del número de operaciones, a 3.892.

La diferencia con aquella época es que, si se alcanzó esa cifra millonaria de importe acumulado, no se debió tanto al valor de las viviendas como al número de hipotecas constituidas. Por ejemplo, en aquel lejano 2007 la hipoteca media ascendía a 188.383 euros, mientras que la de este 2025 es muy superior: 435.368 euros. Es decir, la hipoteca media que se constituye en las Pitiusas ha crecido un 131% en 18 años. O, lo que es lo mismo, las viviendas (y el metro cuadrado) cuestan ahora un ojo de la cara.

Más barata en Mallorca y Menorca

Por ejemplo, cuestan mucho más que en Mallorca, donde la hipoteca media es de 272.818 euros, 162.550 euros menos que en Ibiza. En la mayor de Balears no se ha disparado, sin embargo, el número de hipotecas como en las Pitiusas, al crecer solo un 2,8%, pero sí se ha registrado un crecimiento muy elevado del importe acumulado, un 25,8%, si bien no es tan escandaloso como el pitiuso, que ronda el 50%.

En Menorca, en cambio, sí se ha producido un aumento bastante espectacular: del 69% en el caso del número de hipotecas y del 57,6% en el importe acumulado. Eso sí, la hipoteca media por una vivienda en esa isla es de 154.666 euros, casi 300.000 euros menos que la de las Pitiusas. Allí, el número de hipotecas constituidas en diez meses (1.416) es superior al de Ibiza y Formentera (100 más), pero el importe es netamente inferior: 354 millones menos.

En cuanto al total hipotecado (no solo por viviendas), el importe acumulado llevaba 17 años sin superar la barrera de los 1.000 millones: asciende, de momento, a 1.022 millones de euros, 172,7 millones más que hace un año (un crecimiento del 20,3%). Las hipotecas sobre fincas rústicas han experimentado un fuerte incremento, del 132,7%, al llegar a los 86,4 millones de euros. Se debe a la constitución de un 50% más de hipotecas respecto a 2024.

También han ayudado a semejante alza las operaciones registradas en solares: ha habido 28 constituciones de hipotecas en este apartado, 20 más que en 2024. Y el valor de esos préstamos ha alcanzado los 67,8 millones de euros, 24,5 millones más que un año antes.

Sin embargo, se ha producido un descenso en el apartado que el Ibestat define como «otras» y que engloba desde garajes a locales y naves: el importe acumulado en este caso es de 294,7 millones de euros, un 23,7% menos que en el mismo periodo de 2024, y eso a pesar de que el número de operaciones en este apartado creció hasta las 367, un 26,5% más que las de un año antes.