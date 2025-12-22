Cuando abandonar a un hijo sale barato en Ibiza

«No ha cumplido nada. Ni del dinero, ni de visitas, ni vacaciones, ni fines de semana… Absolutamente nada. Lo que me ha pagado hasta hoy no creo que llegue a 600 ó 700 euros. Una miseria. Cuando era el cumpleaños del niño soltaba algo. Y poco más». Así resume Eva el inexistente cumplimiento por parte del padre de su hijo del convenio regulador de sus relaciones futuras que ambos firmaron hace más de cuatro años. Un documento donde se estipulaba que la custodia era de ella y la patria potestad de ambos, así como el reparto de gastos necesarios para la crianza, entre otros aspectos. El padre se comprometía a abonar una pensión de 300 euros mensuales y a sufragar la mitad de los gastos médicos, farmacéuticos, académicos o lúdicos del pequeño, que en aquel momento tenía tres años. Lo incumplió todo desde el día uno y apenas ha pedido ver a su hijo «como una vez al año».

Desde que aquel documento se firmó en septiembre de 2021, el padre debería haber transferido a su expareja más de 15.000 euros solo en concepto de pensión, sin contar todos los demás gastos a los que también se había comprometido por escrito. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza acaba de sentenciar que el hombre tan solo tendrá que pagar 5.100 euros a la madre en compensación por el abandono económico de su vástago. «Es muy fuerte. ¿Dónde está el feminismo ese que sale en la tele?», se pregunta Eva, que tiene el derecho a recurrir, pero también una sensación de «injusticia total» que, por ahora, le impide reflexionar sobre el siguiente paso de este periplo que solo le ha generado una cadena de sinsabores.

Tras confirmar en 2021 que el padre piensa saltarse a la torera su acuerdo de forma permanente, Eva inicia su batalla unos meses más tarde, cuando se lleva «el primer guantazo» al acudir al cuartel de la Guardia Civil en Santa Eulària: «Un agente me dijo que, si no necesitaba el dinero, que pasara un poco porque era un desgaste emocional tremendo para mi hijo».

Llega la «segunda hostia»

Al oír aquellas palabras se quedó de piedra. Y encima no fue la única vez que escuchó un mensaje de este tipo a lo largo de su largo periplo para reclamar lo que es suyo, y sobre todo de su hijo. «El abogado del Instituto de la Mujer me dijo lo mismo que el guardia civil. Que mucho gasto emocional. Que me lo pensara bien. Y que si yo económicamente no lo necesitaba, que pasara del tema», cuenta.

Después de la «denuncia de risa» que redactó el agente de la Benemérita, se puso en manos de la Policía Nacional, donde empezó a interponer una denuncia al mes. Así lo estuvo haciendo hasta marzo de 2023, cuando el caso llegó al juzgado ibicenco. Le llamaron para preguntarle si quería seguir adelante con el caso y ella contestó que sí, que por supuesto. Lo que no esperaba era recibir «la segunda hostia» cuando acudió a prestar declaración: «Salí de allí como si me hubieran dado una paliza. Me dijo que, si no encontraban al padre, el asunto se quedaría en un cajón hasta que prescribiera. Yo les contesté que mi hijo no prescribe, Tuve que hacer yo la labor de investigación para localizarlo y conseguir que lo citaran».

Aquella declaración se cerró con el consejo que, a la larga, ha hecho polvo a Eva: «Me dijeron que dejara de denunciar porque si no, se duplicaban las denuncias». Los 5.100 euros que le acaba de reconocer la sentencia judicial corresponden a los impagos de la pensión a fecha marzo de 2023. Si hubiera continuado interponiendo esas denuncias mensuales ante la Policía nacional, esa cantidad sería 10.000 euros más alta.

El juicio

El pasado martes se celebró el juicio, al que Eva llegó con toda la documentación acreditativa de todo el dinero que le adeuda el padre de su hijo. Sin embargo, acudió sin abogado: superaba los ingresos mínimos para acceder a uno de oficio, pero tampoco le sobraba el dinero como para costearse uno por su cuenta: «Tanto la Policía Local de Santa Eulària como el Instituto de la Mujer me dijeron que no pasaba nada porque fuera sin abogado, que estuviera tranquila porque tendría mi momento para hablar, defenderme y decir lo que estaba pasando».

No fue así. Antes de arrancar la vista, la defensa del padre y la fiscalía alcanzaron un acuerdo de conformidad: pelillos a la mar a cambio de los famosos 5.100 euros. No hubo juicio y Eva se quedó sin hablar. «Todo fue súper rápido. Me parece una injusticia brutal porque yo soy la única persona en este mundo que puede decir lo que no ha pagado ese hombre. ¿Cómo no me dan voz? Me volví loca, evidentemente. Menuda mierda de justicia. Llevo cuatro años esperando a que alguien me escuché».

Porque Eva siente que que es víctima de una pescadilla que se muerde la cola, una especialmente duradera y ominosa: «Me dijeron que lo puedo recurrir, pero claro, me tengo que buscar abogado. Y que si hubiera tenido abogado, podría haber hablado. Si yo hubiera podido disponer de mi horario completo, a lo mejor me podría haber costeado un abogado, pero soy madre a tiempo completo todo el año. Estoy aquí sola y no tengo familia».

Y avisa de que conoce varios casos similares al suyo, solo que son todavía «peores». «Porque yo ante todo no he querido endeudarme con un abogado, pero hay madres endeudadas en Ibiza porque piensan que van conseguir que la justicia. Y al final el padre no paga y encima tienen que pagar el abogado. Hay muchas madres jodidas con esto», alerta.

En su caso, la situación ha hecho que le «pete la cabeza» e incluso ha tenido que renunciar a su trabajo. El único aspecto positivo es que, ironías de la vida, eso le puede abrir la puerta a contar con un abogado de oficio con el que seguir buscando justicia.