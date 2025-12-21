Vergüenza urbana en la avenida Vuit d’Agost de Vila

Colchones manchados, ropa, trastos viejos y mucha basura es lo que se encuentran desde hace «muchísimo tiempo» todos los que pasan por delante del local cerrado y lleno de grafitis de la fotografía, en plena avenida Vuit d’Agost, una de las zonas más caras de Ibiza y que en este tramo proyecta una imagen de degradación indiscutible.