Torrada de sobrassada y 'gerret' en las fiestas de la Sagrada Familia, Can Bonet y ses Païsses

La jornada central de las fiestas de la Sagrada Familia, Can Bonet y ses Païsses en Sant Antoni, se celebra este domingo con la misa homenaje a los mayores, que ha dado paso a una tarde de ball pagès, torrada popular de sobrassada y gerret, entrega de premios y música en directo a cargo de Fernando Arte. El programa concluye con un bingo solidario y el reparto de los galardones de los campeonatos disputados durante las fiestas.

Las celebraciones continuarán en los próximos días con la Misa del Gallo el 24 de diciembre y, ya el 27, con una jornada de educación vial. El domingo 28 tendrá lugar la festividad de la Sagrada Familia, con misa solemne, procesión, baile pagès y degustación de buñuelos y vino de la tierra.