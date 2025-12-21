Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El susto de una turista en Ibiza: de pensar que la habían drogado a descubrir un tumor cerebral

Los hechos ocurrieron en mayo de 2023, durante unas vacaciones en la isla

Amy en el hospital

Amy en el hospital / Brain Tumor Charity

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

Lo que comenzó como un susto durante unas vacaciones en Ibiza acabó convirtiéndose en un diagnóstico que le cambió la vida. Amy McNamara, una mujer británica de 30 años, descubrió meses después de sufrir una convulsión en la isla que padecía un tumor cerebral maligno de grado cuatro.

Según informa el diario británico The Mirror, los hechos ocurrieron en mayo de 2023, cuando la joven se encontraba en la isla junto a unas amigas. Una noche sufrió una convulsión en la habitación del hotel, episodio que no recuerda y que inicialmente la llevó a pensar que la habían drogado. Tras ser atendida por los servicios sanitarios, que no detectaron anomalías, el incidente se consideró aislado y pudo continuar sus vacaciones con normalidad.

Sin embargo, meses después comenzó a sufrir ataques de pánico y problemas de visión, por lo que acudió a su médico. Tras varias pruebas, una resonancia magnética permitió detectar un astrocitoma de grado cuatro, uno de los tumores cerebrales más agresivos, localizado en el lóbulo temporal izquierdo.

En agosto de 2023 fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas, en las que se logró extirpar el 95% del tumor, además de recibir quimioterapia y radioterapia. Actualmente se encuentra bajo seguimiento médico periódico.

Tras el duro tratamiento, Amy recibe apoyo psicológico a través de una asociación especializada y participa en un reto solidario denominado Active Autumn para recaudar fondos destinados a ayudar a otras familias afectadas por tumores cerebrales y, al mismo tiempo, recuperar su forma física.

Siempre recordará sus vacaciones en Ibiza.

