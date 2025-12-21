Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la semana de Navidad esté marcada por la inestabilidad meteorológica en Ibiza, con predominio de cielos nubosos, lluvias recurrentes y temperaturas más bajas de lo habitual, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tras un inicio de semana muy lluvioso, con el lunes 22 como la jornada más adversa -cuando se espera una probabilidad de precipitación del 100% durante la madrugada y la mañana-, el tiempo dará una tregua parcial el martes 23, aunque seguirán los chubascos intermitentes. Las temperaturas continuarán contenidas, con máximas que no superarán los 12 grados.

La situación volverá a complicarse en Nochebuena. El miércoles 24 se prevé un día inestable, con lluvias tanto por la mañana como por la tarde y una probabilidad de precipitación que alcanzará el 65% en la primera mitad del día y el 70% en la segunda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 15 grados, en una jornada marcada por cielos cubiertos y viento moderado del noroeste.

El día de Navidad, jueves 25, tampoco se librará de la lluvia. Aemet sitúa la probabilidad de precipitaciones en el 100%, con temperaturas mínimas de 7 grados y máximas en torno a los 15. El viento soplará de componente este, aunque sin rachas especialmente intensas.

La inestabilidad continuará el viernes 26, festico en las islas, con una probabilidad de lluvia cercana al 95% y temperaturas similares a las del día anterior. En cuanto a la cota de nieve, se mantendrá elevada durante la semana, entre los 1.100 y los 1.400 metros, sin previsión de fenómenos invernales en cotas bajas en la isla.