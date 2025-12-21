La pintura vital de Violeta Galera, en Santa Gertrudis
La artista presenta en Estudio Laterna su primera individual con obras de trazo enérgico y color intenso
La artista plástica madrileña Violeta Galera, cuya práctica mantiene un vínculo estrecho con Ibiza, expone en Estudio Laterna (Santa Gertrudis de Fruitera) ‘El jardín que me habita’, su primera exposición individual. La muestra reúne un conjunto de pinturas de energía contenida, trazo potente e intensidad cromática, en un lenguaje que se mueve entre la abstracción gestual, la pintura matérica y la exploración del azar controlado.
Galera ha construido una trayectoria marcada por la inmediatez del gesto, la experimentación con materiales y una aproximación libre a la composición. Su proceso parte de la acción directa sobre el lienzo, donde intuición y decisión conviven para sostener un equilibrio constante entre control y espontaneidad. En ese territorio se sitúa también el pulso de ‘El jardín que me habita’, una propuesta que invita a mirar la pintura como una extensión de la vida diaria, sin fronteras entre creación y experiencia.
Tiempo compartido
Una de las particularidades de su obra es «la presencia de huellas y marcas procedentes de sus hijos, integradas de manera natural en los lienzos como parte del propio tiempo compartido. Lejos de funcionar como símbolos, estas intervenciones forman parte real de su práctica y refuerzan la idea de la pintura como registro vivo del contexto en el que se produce», destacan desde la galería.
La exposición puede visitarse en Estudio Laterna, en la calle Vénda de Parada, 12 (Santa Gertrudis de Fruitera), hasta el 30 de enero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico