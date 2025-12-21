La artista plástica madrileña Violeta Galera, cuya práctica mantiene un vínculo estrecho con Ibiza, expone en Estudio Laterna (Santa Gertrudis de Fruitera) ‘El jardín que me habita’, su primera exposición individual. La muestra reúne un conjunto de pinturas de energía contenida, trazo potente e intensidad cromática, en un lenguaje que se mueve entre la abstracción gestual, la pintura matérica y la exploración del azar controlado.

La pintura vital de Violeta Galera, en Santa Gertrudis / Estudio Laterna

Galera ha construido una trayectoria marcada por la inmediatez del gesto, la experimentación con materiales y una aproximación libre a la composición. Su proceso parte de la acción directa sobre el lienzo, donde intuición y decisión conviven para sostener un equilibrio constante entre control y espontaneidad. En ese territorio se sitúa también el pulso de ‘El jardín que me habita’, una propuesta que invita a mirar la pintura como una extensión de la vida diaria, sin fronteras entre creación y experiencia.

Tiempo compartido

Una de las particularidades de su obra es «la presencia de huellas y marcas procedentes de sus hijos, integradas de manera natural en los lienzos como parte del propio tiempo compartido. Lejos de funcionar como símbolos, estas intervenciones forman parte real de su práctica y refuerzan la idea de la pintura como registro vivo del contexto en el que se produce», destacan desde la galería.

La exposición puede visitarse en Estudio Laterna, en la calle Vénda de Parada, 12 (Santa Gertrudis de Fruitera), hasta el 30 de enero.