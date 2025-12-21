La última
La Papanoelada Motera llena Ibiza de solidaridad
La jornada arranca a primera hora en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni
Los Papá Noel moteros volvieron este domingo a recorrer Ibiza en la Papanoelada Motera Solidaria, una cita ya tradicional organizada por el Pitiús Team Motoclub Ibiza para llenar las calles de color, ruido de motores y, sobre todo, solidaridad.
La jornada arrancó a primera hora en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni, donde se recogieron donaciones de alimentos para Cáritas y se ofreció una chocolatada benéfica antes de salir.
Poco después de las 10 de la mañana comenzó la rodada, que pasó por Sant Agustí y Sant Jordi, atravesó el centro de Ibiza y concluyó pasadas las 13.30 horas en Santa Eulària, entre disfraces, bocinas y aplausos de muchas familias. La ruta estaba previsto que terminase con una comida navideña de hermandad en el restaurante Cala Leña para quienes quisieron sumarse.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico