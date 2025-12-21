La Papanoelada Motera llena Ibiza de solidaridad

Los Papá Noel moteros volvieron este domingo a recorrer Ibiza en la Papanoelada Motera Solidaria, una cita ya tradicional organizada por el Pitiús Team Motoclub Ibiza para llenar las calles de color, ruido de motores y, sobre todo, solidaridad.

La jornada arrancó a primera hora en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni, donde se recogieron donaciones de alimentos para Cáritas y se ofreció una chocolatada benéfica antes de salir.

Poco después de las 10 de la mañana comenzó la rodada, que pasó por Sant Agustí y Sant Jordi, atravesó el centro de Ibiza y concluyó pasadas las 13.30 horas en Santa Eulària, entre disfraces, bocinas y aplausos de muchas familias. La ruta estaba previsto que terminase con una comida navideña de hermandad en el restaurante Cala Leña para quienes quisieron sumarse.