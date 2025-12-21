Lujo con esencia ibicenca para pasar la Navidad en la isla: así es la villa que se alquila por 7.000 euros a la semana en Santa Gertrudis

La inmobiliaria Engel & Völkers ofrece en alquiler una villa con esencia ibicenca situada en lo alto de una colina, rodeada de bosques de pinos y con vistas abiertas a tierras de cultivo y al mar, junto a Santa Gertrudis. La vivienda está disponible para estas fechas navideñas y su precio es de 7.000 euros a la semana.

Renovada íntegramente en 2018, "la villa ha sido concebida como un refugio ideal para familias y grupos de amigos que buscan tranquilidad, privacidad y contacto con la naturaleza, sin renunciar a la cercanía de las principales atracciones de Ibiza", explica el anuncio.

La casa, ubicada en un terreno de 2.000 metros cuadrados, cuenta con capacidad para diez personas en cinco dormitorios con cinco baños.

Interiores amplios y pensados para el confort

La villa principal cuenta con una espaciosa sala de estar equipada con chimenea, televisión vía satélite y sistema de sonido, desde donde disfrutar las vistas al valle. El comedor, de concepto abierto, tiene capacidad para diez comensales y conecta con una cocina renovada, dotada de electrodomésticos y acceso directo a una terraza exterior.

El dormitorio principal, situado en la planta baja, dispone de cama king size, baño en suite con bañera y ducha, y vistas panorámicas al entorno natural. A este se suman cuatro dormitorios dobles adicionales, con camas king o queen size, repartidos entre la planta baja y la primera planta, algunos con baño en suite y otros con amplios baños compartidos.

Espacios exteriores diseñados para disfrutar

Uno de los grandes atractivos de la propiedad, según detalla la inmobiliaria, es su zona exterior, "concebida como un auténtico oasis de relajación". El espacio cuenta con piscina, tumbonas y varias terrazas, una zona de estar cubierta al aire libre y una cocina exterior con barbacoa.

Terraza exterior / Engel&Völkers

Los jardines, vallados, "garantizan total privacidad y seguridad, reforzando la sensación de exclusividad y calma que caracteriza a la vivienda", apuntan.

La propiedad está equipada con aire acondicionado en todas las zonas de estar, calefacción central, Wi-Fi de alta velocidad y un avanzado sistema de seguridad con alarma. También cuenta con cajas de seguridad en cada planta, aparcamiento privado y lavandería.