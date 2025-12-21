Últimas horas para comprar décimos de la Lotería de Navidad: cómo hacerlo de manera online, paso a paso
La hora límite para adquirir los boletos en la web de Loterías y Apuestas del Estado es a las 22.00 de este domingo
Quedan muy pocas horas para el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebra este lunes 22 de diciembre, y a estas alturas no son pocos los que se dan cuenta de que aún no han comprado décimo. De esta manera, la compra por internet se convierte en la única alternativa disponible.
En la web de Loterías y Apuestas del Estado y también en la de muchas administraciones es posible elegir el número. La opción más segura, según la recomendación general, es comprarlo a través de la página oficial.
Cómo comprar un décimo online, paso a paso
- Accede a la web de Loterías y Apuestas del Estado. Dentro del apartado ‘Lotería Nacional’, selecciona ‘Sorteo extraordinario de Navidad’.
- Elige el número o deja que el sistema lo seleccione. A pocas horas del sorteo, puede resultar difícil encontrar números disponibles, por lo que la opción más práctica es seleccionar un número automático, que se elige de manera aleatoria.
- Aprovecha las opciones de selección de número. La web también permite escoger un número capicúa (cifras simétricas), un número sin cifras repetidas consecutivas o un número no quebrado (con la centena diferente de cero).
- Selecciona la cantidad. Se pueden comprar hasta diez décimos de un mismo número en línea, y solo conocerás el número una vez finalizada la transacción.
- Añade al carrito y completa el pago. Para finalizar tendrás que introducir tus datos personales, crear una cuenta y completar el pago mediante transferencia, tarjeta bancaria, PayPal o Apple Pay.
- Recibe la confirmación. Tras la compra, recibirás un correo electrónico con la imagen del décimo y un justificante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Fallece un motorista en una caída accidental
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína