Últimas horas para comprar décimos de la Lotería de Navidad: cómo hacerlo de manera online, paso a paso

Quedan muy pocas horas para el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebra este lunes 22 de diciembre, y a estas alturas no son pocos los que se dan cuenta de que aún no han comprado décimo. De esta manera, la compra por internet se convierte en la única alternativa disponible.

En la web de Loterías y Apuestas del Estado y también en la de muchas administraciones es posible elegir el número. La opción más segura, según la recomendación general, es comprarlo a través de la página oficial.

Cómo comprar un décimo online, paso a paso

Accede a la web de Loterías y Apuestas del Estado. Dentro del apartado ‘Lotería Nacional’, selecciona ‘Sorteo extraordinario de Navidad’. Elige el número o deja que el sistema lo seleccione. A pocas horas del sorteo, puede resultar difícil encontrar números disponibles, por lo que la opción más práctica es seleccionar un número automático, que se elige de manera aleatoria.

Paso 1 / Captura de pantalla

Aprovecha las opciones de selección de número. La web también permite escoger un número capicúa (cifras simétricas), un número sin cifras repetidas consecutivas o un número no quebrado (con la centena diferente de cero). Selecciona la cantidad. Se pueden comprar hasta diez décimos de un mismo número en línea, y solo conocerás el número una vez finalizada la transacción.

Cómo comprar décimos de la Lotería de Navidad de manera online, paso a paso / Captura de pantalla