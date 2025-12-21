Descenso térmico en Ibiza mientras nieva en cota bajas en la Península

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que en los próximos días llegarán masas de aire más frías de lo habitual para esta época del año. Según la previsión, las temperaturas se situarán por debajo de la media del periodo 1991-2020, un descenso que se notará especialmente durante el día.

Aunque también se esperan heladas nocturnas, la Aemet señala que estas entrarán dentro de lo normal para estas fechas. El episodio frío tiene especial relevancia este domingo 21, con la bajada de la cota de nieve a partir de los 700 u 800 metros en zonas del norte peninsular y desde unos 1.000 metros en el centro. La nieve está causando episodios de retenciones en la provincia de Granada, tal y como informa la DGT. Y es que los meteorólogos subrayan que, con esta situación, las nevadas no se limitarán únicamente a las áreas de montaña, sino que podrían afectar también a zonas más bajas de lo habitual.

En Ibiza, la cota de nieve bajará hasta los 900 metros el martes, aunque este domingo ya se ha notado el descenso de las temperaturas diurnas. Las máximas de la jornada dominical no han superado los 17 grados. Durante la madrugada se registraron mínimas de hasta 8 grados en Sant Joan.