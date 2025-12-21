Huevos, sobrassada y patatas, protagonistas en Sant Josep

El Grup Folklòric de Sant Josep de sa Talaia celebró este domingo la segunda jornada ‘Té ous sa colla’, una comida popular dentro del programa de Navidad que volvió a reunir a numerosos vecinos en la carpa junto al Ayuntamiento. El plato estrella fue la combinación de huevos fritos con patatas, sobrassada y panceta, una propuesta sencilla y muy tradicional elaborada con producto de kilómetro cero, con la patata roja y la sobrassada como emblemas de la gastronomía local y huevos de la granja ibicenca Es Fornàs.

La recaudación se destinará a financiar las actividades del grupo. La jornada se completó con música en directo a cargo de Igea, fel grupo formado por Darío Rodríguez Igea y Toni Ribas Marí, con Quimi Luzón a la percusión, que ofrecieron un repertorio de versiones de rock, pop e indie y también temas propios.