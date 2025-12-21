Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Niños muertos pateraBanco alimentos IbizaAbsuelto sin carnet tras accidenteLos planes para el fin de semana
instagramlinkedin

Navidad

Huevos, sobrassada y patatas, protagonistas en Sant Josep

Segunda jornada ‘Té ous sa colla’, una comida popular dentro del programa de Navidad

Galería de imágenes de la comida popular 'Té ous sa colla' en Sant Josep.

Galería de imágenes de la comida popular 'Té ous sa colla' en Sant Josep.

Ver galería

Comida popular 'Té ous sa colla' en Sant Josep / Toni Escobar

Redacción Cultura

Ibiza

El Grup Folklòric de Sant Josep de sa Talaia celebró este domingo la segunda jornada ‘Té ous sa colla’, una comida popular dentro del programa de Navidad que volvió a reunir a numerosos vecinos en la carpa junto al Ayuntamiento. El plato estrella fue la combinación de huevos fritos con patatas, sobrassada y panceta, una propuesta sencilla y muy tradicional elaborada con producto de kilómetro cero, con la patata roja y la sobrassada como emblemas de la gastronomía local y huevos de la granja ibicenca Es Fornàs.

La recaudación se destinará a financiar las actividades del grupo. La jornada se completó con música en directo a cargo de Igea, fel grupo formado por Darío Rodríguez Igea y Toni Ribas Marí, con Quimi Luzón a la percusión, que ofrecieron un repertorio de versiones de rock, pop e indie y también temas propios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents