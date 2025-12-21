La gastronomía reina en el mercado de Sant Miquel

Mercadillo de Navidad en la carpa de Sant Miquel / J.A.RIERA

La música de villancicos inunda las calles de Sant Miquel en la mañana de este domingo. Los vecinos de la localidad se reúnen en torno a la plaza del pueblo, a las faldas de la iglesia de Sant Miquel, donde se ha ubicado una carpa en la que acoger las celebraciones navideñas. Este domingo es el turno del Mercado de Navidad, una cita organizada por la Apima del colegio Balansat en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Joan.

«Por lo menos hoy nos ha respetado la lluvia, no como ayer [por el sábado], comenta un vecino que, pese al aire fresco que sopla, se ha animado a visitar el mercadillo. La comida es, con diferencia, el producto más demandado por los visitantes. Desde los buñuelos, hechos allí mismo en una gran cazuela, hasta bizcochos de diferentes sabores: naranja, pistacho, coco, yogur, brownie... También para los más salados hay opciones, como pan con sobrasada, queso o coca. Tampoco faltan productos tradicionales como la salsa de Nadal o la miel de Balansat.

Entre tantas opciones, una mujer carga una caja con diferentes tipos de bizcochos y sándwiches. «Ese tiene muy buena pinta también, ¿de qué es?», pregunta la mujer. «Ese es de plátano y chocolate», responde Lucía, una de las organizadoras del mercadillo que atiende en el puesto. «Pues me llevo un par», sentencia la mujer.

Elaboración de buñuelos en el Mercado de Balansat / JA RIERA

«Estamos muy contentas, la gente está respondiendo muy bien. Sobre todo con la comida, es algo que siempre gusta mucho», explica Lucía, quien cuenta que los buñuelos «han gustado tanto que ya no quedan y están haciendo otra tanda». «Todos son productos caseros, hechos por nosotras mismas. Llevamos toda la semana trabajando en ello y por lo menos un mes en organizar el mercadillo», explica Lucía, quien cuenta también el esfuerzo que realizaron en buscar gente que elabore estos productos típicos, como la miel o la salsa de Nadal. «Están muy bien este tipo de actividades, dan vidilla al pueblo», concluye.

Para los más golosos, el Mercado de Balansat cuenta también con un puesto de crepes artesanales, que inundan de buen olor la carpa. También de algodón dulce, que encandila a los más pequeños. «Así ya está bien», le pide una madre a la vendedora, que sigue haciendo crecer la bola de algodón de azúcar para regocijo de su hijo. En otra mesa se sirve chocolate caliente, ideal para calentar las manos. La zona de los puestos de comida sirve, además, de encuentro para muchos vecinos, que se saludan y charlan mientras comen el dulce o salado que acaban de comprar.

Los niños disfrutaron de juguetes de lógica y construcciones / JA RIERA

En el centro de la carpa, los más pequeños se divierten en una mesa de juegos infantiles. Mesa que, según transcurre la mañana, ha de expandirse para dar espacio a más niños que también se quieren unir a los juegos. Los juguetes son cortesía de la librería y juguetería Barco de papel, que también cuenta con espacio en este mercadillo. «Son sobre todo juguetes de lógica y construcciones, pensados también para que sean fáciles de llevar a sitios como los restaurantes, y que así puedan estar entretenidos sin estar pegados a las pantallas», explica Sandra, dependienta del puesto. «Fue una clienta habitual en la tienda quien me propuso acudir hoy con una muestra de los juguetes», añade.

Hinchables y pintacaras

Los juegos triunfan entre los niños, pero también entre los padres, con algunos Papá Noeles que ultiman sus compras. «Ya a primera hora he vendido los juguetes más grandes que traía», explica Sandra. Mientras atiende, uno de los pequeños que ha realizado un coche con las piezas de construcción le pregunta por el precio de otro, para después ir corriendo a decírselo a su madre. «Le gustan mucho los juguetes de construcción, se le dan muy bien», cuenta esta madre. Otro, se interesa por unas linternas que proyectan imágenes de animales, planetas o dinosaurios.

Para los pequeños más activos, un castillo hinchable en el exterior de la carpa se convierte en el centro de la diversión. Otros optan por pintarse el dibujo de una mariposa, una flor o algún animal en la cara en el taller de maquillaje. Una fila de cinco niñas esperan su turno, con una de ellas que se ofrece voluntaria para ayudar a sujetar el pelo a su amiga mientras la maquillan. «Es que hace viento», justifica la pequeña».

Una mujer compra en un puesto de artesanía / JA RIERA

El mercadillo de Balansat también cuenta con varios puestos en los que venden gorros de ganchillo, adornos de Navidad y colgantes, todos ellos hechos de manera artesanal. «Llevamos desde las 10.30 horas y al principio no había nadie, pero ahora [las 12 horas] sí se nota que hay más ambiente y la gente se interesa», cuenta la vendedora, que atiende el puesto junto a su hijo. «Al principio hay que dejar que la gente despierte», bromea. Junto a ellos se encuentra Rosana, que atiende un puesto con productos cosméticos naturales suizos. «Son todo productos naturales y tenemos una gran variedad», explica Rosana, quien declara que los que más le gustan a ella son uno para «aliviar el dolor de pies y otro que ayuda con la congestión nasal»