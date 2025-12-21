El gasto en Lotería de Navidad cae en Ibiza: esto es lo que compramos por habitante

Baleares tiene consignados 52,4 millones de euros —262.260 billetes— para el sorteo de la Lotería de Navidad de este lunes, lo que supone 3,3 millones menos que el año pasado, una caída del 5,9 %, según datos de Loterías y Apuestas del Estado.

También desciende el gasto por habitante en la lotería más importante del año, que se sitúa en 42,9 euros por ciudadano, un 7,3 % menos (3,4 euros) respecto a 2024 (46,3 euros).

Baleares vuelve a ser la comunidad autónoma que menos gasta en este sorteo, frente a una media nacional de 76,08 euros por habitante.

Solo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla presentan cifras inferiores, con 19,10 y 17,3 euros, respectivamente. Tras Baleares (42,94 euros), las comunidades con menor consignación por habitante son Canarias (47,24 euros), Cataluña (57,06 euros) y Navarra (58,62 euros).

En el extremo opuesto, Castilla y León encabeza la lista de territorios con mayor consignación proporcional (121,28 euros por habitante), seguida de Asturias (119,67 euros), La Rioja (113,96 euros), Aragón (102,15 euros) y Cantabria (101,98 euros).

El 'Gordo' ha tocado en Palma en siete ocasiones: 1843, 1872, 1886, 1902, 1995, 2018 y 2023. En Can Picafort ha caído dos veces (2018 y 2023), igual que en El Arenal de Llucmajor (2018 y 2022).

También ha salido una vez en Cala Ratjada (2018), Capdepera (2023), Ciutadella (2023), Ibiza (2012), Inca (2018), Peguera (2023), Pollença (2023), Portals Nous (2023), en Ibiza, concretamente en Sant Josep de sa Talaia (2022) y Santa Maria (1986).

El año pasado, el sorteo extraordinario de Navidad fue esquivo con Baleares en lo que respecta al primer y segundo premio, pero dejó 1,4 millones de euros muy repartidos entre el tercero, un cuarto y dos quintos. El mayor premio llegó a Ibiza, donde se vendió una serie completa del tercer premio, con 500.000 euros —50.000 por décimo—.

El Sorteo Extraordinario de Navidad es el más importante y popular de la Lotería Nacional. Sus orígenes se remontan al celebrado el 18 de diciembre de 1812, aunque la denominación 'Sorteo de Navidad' no apareció hasta 1892.