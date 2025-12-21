Crisis de vivienda: la cara de B de migrar hacia Ibiza

Por mucho que en España sea bien conocido el recrudecimiento de la emergencia habitacional que se vive en Ibiza, hay extranjeros que llegan a la isla sin ser conocedores previamente de esta problemática, que si bien afecta a muchos territorios, es especialmente grave en las Pitiusas. Llegan atraídos por la supuesta facilidad que hay para encontrar trabajo, pero una vez aquí viene la decepción, confirman el director de Cáritas Parroquial de Sant Antoni, Antonio Mohedas, y la trabajadora socia de esta entidad, Silvia. No son pocos los casos, añaden. «Hay personas a las que no les han contado la otra parte de Ibiza: lo caro que es, lo difícil que es empadronarte, obtener la documentación…», expone Silvia.

Cuando desde esta sede social parroquial tratan con personas recién llegadas que ni siquiera consiguen empadronarse, se ven obligados a decir: «Piénsate si te vale la pena estar en Ibiza (...) Recordemos que es de los sitios más caros de España». Además, la trabajadora social destaca que este perfil de inmigrantes, por mucho que vayan consiguiendo trabajos en un lado u otro, no logran estabilidad laboral y, por tanto, regularidad de ingresos. «Van sumando horas tras mucho esfuerzo y se lo van a tener que gastar todo en el alquiler», advierte. Además, en muchos de estos casos, cuando llegue el fin de la temporada, ni siquiera contarán con un empleo.

Perfiles

¿Y en qué sectores suelen trabajar? «Hay muchas personas que no tienen permiso de trabajo y no entran en empresas, sino que van a casas particulares, para labores de mantenimiento, jardinería, etc». Además, a lo largo de los últimos años han notado que ha subido el número de españoles, ibicencos incluidos, atendidos por Cáritas. «En el comedor social tenemos a varios ibicencos y en el banco de alimentos también. Gente de aquí, con apellido ibicenco. Cuando entré aquí, la verdad es que casi todos eran sudamericanos, y luego de Marruecos, de Argelia... pero ahora sí que hay más españoles», describe el director, Antonio Mohedas.