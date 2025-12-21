Tribunales
Condenado por agredir con una porra a un residente de Can Rova en Ibiza
El agresor deberá indemnizar a su víctima con 3.060 euros y abonar una multa de 180 euros
La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un hombre acusado de agredir con una porra a un residente del asentamiento de Can Rova, ya desaparecido, en julio de 2024.
Según recoge la resolución judicial, los hechos ocurrieron sobre las 10.00 horas del 26 de julio de 2024, cuando el condenado recriminó a la víctima que se encontrara en el interior del asentamiento. El acusado le indicó que debía marcharse, momento en el que la tensión derivó en agresión.
De acuerdo con el relato considerado probado por el tribunal, el hombre se abalanzó sobre su víctima esgrimiendo una porra, lo que provocó que este cayera al suelo. Una vez en el suelo, recibió múltiples golpes en la espalda, brazos y una pierna.
Lesiones
La víctima sufrió contusiones y excoriaciones en distintas partes del cuerpo, así como una contusión en la parrilla costal derecha, lesiones tardaron 30 días en sanar. Además, el juzgado reconoció secuelas estéticas ligeras.
El condenado recurrió la sentencia al considerar que la valoración de la prueba vulneraba la presunción de inocencia . Sin embargo, la Audiencia rechaza estos argumentos y subraya que la declaración de la víctima, corroborada por el informe médico-forense, es suficiente para destruir la presunción de inocencia.
Así, el tribunal considera que las lesiones son «totalmente compatibles» con el relato del agredido y confirma una indemnización de 3.060 euros y una multa de 180 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico