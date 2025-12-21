Condenado por agredir con una porra a un residente de Can Rova en Ibiza

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un hombre acusado de agredir con una porra a un residente del asentamiento de Can Rova, ya desaparecido, en julio de 2024.

Según recoge la resolución judicial, los hechos ocurrieron sobre las 10.00 horas del 26 de julio de 2024, cuando el condenado recriminó a la víctima que se encontrara en el interior del asentamiento. El acusado le indicó que debía marcharse, momento en el que la tensión derivó en agresión.

De acuerdo con el relato considerado probado por el tribunal, el hombre se abalanzó sobre su víctima esgrimiendo una porra, lo que provocó que este cayera al suelo. Una vez en el suelo, recibió múltiples golpes en la espalda, brazos y una pierna.

Lesiones

La víctima sufrió contusiones y excoriaciones en distintas partes del cuerpo, así como una contusión en la parrilla costal derecha, lesiones tardaron 30 días en sanar. Además, el juzgado reconoció secuelas estéticas ligeras.

El condenado recurrió la sentencia al considerar que la valoración de la prueba vulneraba la presunción de inocencia . Sin embargo, la Audiencia rechaza estos argumentos y subraya que la declaración de la víctima, corroborada por el informe médico-forense, es suficiente para destruir la presunción de inocencia.

Así, el tribunal considera que las lesiones son «totalmente compatibles» con el relato del agredido y confirma una indemnización de 3.060 euros y una multa de 180 euros.