Cinco pisos de gran tamaño en Ibiza que se venden más baratos al estar alquilados

El mercado inmobiliario de Ibiza, caracterizado por precios elevados y una oferta limitada, presenta una vía alternativa para quienes buscan invertir o comprar vivienda a un coste más contenido: los pisos que se venden con inquilinos. Se trata de inmuebles ya alquilados, con contratos en vigor, lo que reduce su precio respecto al mercado libre, pero garantiza rentabilidad inmediata al comprador. Además, siempre existe la posibilidad de negociar una salida pactada entre ambas partes a cambio de una compensación.

Ibiza

Uno de los ejemplos se encuentra en la calle de Felip II, en pleno centro de Ibiza. Por 400.000 euros se vende un piso de casi 80 metros cuadrados, con tres habitaciones, actualmente alquilado por 1.600 euros mensuales y con contrato hasta 2030, explica el anunciante. La presencia de inquilinos solventes y un alquiler estable explica una rebaja notable frente a otros inmuebles similares de la zona. El precio del metro cuadrado es de 5.063 euros. Cabe decir, que se encuentra en una tercera planta sin ascensor y esa circunstancia también rebaja el coste final.

Piso en Felip II. / idealista

En ses Figueretes - Platja d’en Bossa destaca una vivienda de gran tamaño, con 172 metros cuadrados construidos, cuatro habitaciones, dos baños y garaje, situada a pocos minutos del mar. Se vende por 525.000 euros y está alquilada, lo que explica que su precio esté por debajo de otros inmuebles similares. El metro cuadrado asciende a 3.052 euros.

Vivienda en ses Figueretes. / idealista

Completa la lista un ático de 110 metros cuadrados en la calle de Menorca, en el centro de Ibiza, con tres dormitorios, dos baños y una amplia terraza, además de acceso a azotea. El inmueble se vende por 550.000 euros con "inquilinos fiables y pagos regulares", destaca el anuncio, lo que lo posiciona como una inversión con rentabilidad inmediata pese a tratarse de una tipología muy demandada. El precio del metro cuadrado es de 5.000 euros.

Ático a la venta. / idealista

Sant Antoni

En Sant Antoni, un bajo de 93 metros cuadrados con tres dormitorios, dos baños, garaje y ascensor se ofrece por 435.000 euros. La vivienda está alquilada hasta abril de 2029, lo que la convierte en una opción pensada claramente para inversores que buscan ingresos asegurados en una de las zonas con mayor demanda residencial del municipio. El metro cuadrado sale a 4.677 euros.

Vivienda en Sant Antoni. / idealista

Santa Eulària

También en Santa Eulària se comercializa un piso de 96 metros cuadrados, con tres habitaciones, terraza, garaje y trastero, actualmente alquilado por 1.500 euros mensuales. Su precio ha sido rebajado hasta los 455.000 euros, con una oferta final incluso inferior (422.000 euros), precisamente por venderse con contrato de alquiler en vigor, una circunstancia que limita el uso inmediato pero abarata la operación. El precio del metro cuadrado asciende a 4.740 euros. La cocina y el baño necesitan reforma, mientras que el resto de la vivienda está en buen estado. Se ubica muy cerca de los supermercados Mercadona y Eroski.