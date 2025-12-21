Cáritas Sant Antoni: «Hace dos semanas teníamos nuestro almacén vacío»

Cáritas Parroquial de Sant Antoni, que ofrece servicio de banco de alimentos y de comedor social, entre otras ayudas, necesita más alimentos. Presta apoyo a familias de los municipios de Sant Antoni y Sant Josep y, de hecho, la cantidad de usuarios de esta entidad social ha subido ligeramente respecto a 2024. A lo largo del 2025 un total de 502 personas han sido usuarios del banco de alimentos de esta Cáritas parroquial, frente a las 447 que hubo el año pasado. En todo caso, han tenido que incluir menos kilos en los lotes de comida que se recogen en el banco, afirma Silvia, trabajadora social en la sede de Cáritas Sant Antoni. Este 2025 se han repartido unos 22.000 kilos y en 2024 fueron 33.900.

El voluntario José Luis y Teresa, trabajadora de seguridad, colaborando en el comedor social. / J.A. Riera

Los gastos de esta entidad han subido considerablemente, y tanto Silvia como el director, Antonio Mohedas, apuntan a diferentes factores. «Nosotros somos muy rigurosos y austeros con los gastos. Antes calculábamos que con la tienda sacábamos el dinero para pagar el alquiler. Las ventas de la tienda han bajado. Antes éramos la única de segunda mano», expone Mohedas.

Además, en los últimos diez años el alquiler del local ha pasado de unos 1.000 euros y poco, 1.400, a los más de 2.600 euros actuales, detallan. «Y gracias, porque es un local muy grande. A ver dónde encuentras un local así más barato. Aquí tenemos cocina, la tienda, comedor y el almacén abajo. En realidad, nunca nos han subido el alquiler por encima del IPC», explican entre el director y la trabajadora social.

A este gasto hay que sumarle otros como la trabajadora contratada y el servicio de seguridad por las noches, a la hora de la cena, en el comedor social. «No suele ocurrir nada, pero hay voluntarias que son mayores y queremos quitarles el peso» de tener que ejercer labores de vigilancia. «La seguridad nos cuesta unos 2.000 euros al mes».

Más alimentos a comprar

Por otro lado, explican que antes recibían alimentos de la Unión Europa que se sustituyeron por unas tarjetas que «no están funcionando y llegando a donde tienen que llegar». «Hace poco nos quedamos sin nada, prácticamente. Teníamos el almacén vacío. Cáritas Diocesana compran alimentos y reparten a las parroquiales, entre ellas nosotros. Pero la Diocesana tampoco puede comprar ciertas cantidades y nosotros estamos asumiendo también compra de alimentos», agrega Silvia.

Tanto ella como el director hacen hincapié en que se trata, todo ello, de gastos imprescindibles: luz, agua, comida, bolsas de basura, etc. «En vez de comprar aceite de oliva, compramos de girasol. Ese es el recorte que podemos hacer», expone Mohedas a modo de ejemplo. Por otro lado, ambos celebran las donaciones de empresas. «Tenemos un convenio con los ayuntamientos de San Antoni y Sant Josep, y sí, nos solucionan bastante la situación, pero los convenios no han subido y los gastos lo han hecho mucho», concluye Antonio Mohedas.

«En las dos últimas semanas hemos llenado el almacén gracias a donaciones. Del Club Nàutic Sant Antoni, de los centros escolares, de particulares… Y aunque el almacén se llene, en quince días o un mes ya se ha vaciado», añaden ambos. Les hace falta más de arroz, legumbres, pasta, harina, azúcar, leche... También valoran las donaciones de cadenas de supermercado, de una finca ecológica que les suministra pollos payeses y de ciudadanos individuales. Reiteran que tienen gastos elevados y que no pueden recortarlos.