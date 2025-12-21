Cáritas Sant Antoni: el banco de alimentos llega a 260 menores en 2025

Cada año ocurre lo mismo. Con el fin de la temporada, el número de usuarios de Cáritas aumenta. Sobre todo a medida que pasan los meses y los ahorros de lo que se ha ganado en verano van desapareciendo. Lo corroboran el director de Cáritas Parroquial de Sant Antoni, Antonio Mohedas, y la trabajadora social de esta entidad, Silvia. No es novedad que tener empleo ya no saca necesariamente de la precariedad a las personas, y más si solo cuentan con empleo durante la temporada. Esta sede de Cáritas trabaja con usuarios tanto de Sant Antoni como de la zona de Cala de Bou, por lo que tienen convenios de colaboración con los ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep. Ahora están recibiendo, a diario, derivaciones de servicios sociales municipales.

«Desde octubre hasta diciembre se va incrementando el número de usuarios. En estos últimos meses sube a pasos agigantados», expone Mohedas. Aunque la trabajadora social de Cáritas también realiza evaluaciones a quienes tocan directamente a la puerta de la sede de esta entidad, lo preferible es que acudan también al ayuntamiento correspondiente. «Así tienen más posibilidades. Nosotros podemos aportar los alimentos, el comedor, ropa, servicio de ducha y lavandería... Cubrimos necesidades básicas, pero un ayuntamiento les puede ofrecer más, por ejemplo en cuestión de escolarización y guarderías», explican el director y la trabajadora social. «Además, también es necesario porque el ayuntamiento debe conocer estas situaciones», añade Mohedas.

Las cifras de 2025

A lo largo de 2025, en esta Cáritas parroquial han entregado alimentos a un total de 502 personas, entre ellas 260 menores (el año pasado fueron 447 personas, 128 de las cuales eran menores). En el comedor social, el total anual de 2025 es, hasta ahora, de 67 personas.

Al margen de estos totales de 2025, y a la espera de que el año acabe del todo, en el comedor social suele haber entre 16 y 18 usuarios, aproximadamente. Esa es la media. Tal vez una semana se dan de baja dos personas pero entran otras dos. En este servicio los usuarios suelen ser personas en situación de calle o que malviven en un vehículo o infravivienda, es decir, gente que no puede cocinarse nada. «El 90% o más» son hombres. En Cáritas Sant Antoni prepararán algo especial para los días 24, 25 y 31.

En cuanto al banco de alimentos, quienes acuden a este servicio sí que pueden cocinar, pero al estar ahogados por los gastos necesitan la ayuda. Aunque haya algún usuario que viva solo, suelen ser familias. Las entregas de lotes de alimentos son semanales pero cada familia, cada usuario, acude en semanas alternas, cada 15 días. Actualmente hay un total de 65 familias en este servicio. Y Silvia dice «familias» porque, aunque sea una persona la que venga a recoger el lote de alimentos, éste va para más gente con la que convive. El director calcula que en total los beneficiados son alrededor de 200 o más.

«Hay familias pero no todos son padre, madre e hijos. También hay casos en los que se convive con otras personas, como el tío o la tía. Cada vez viven más personas en el mismo piso y tal vez en uno hay tres o cuatro adultos», explica el director. «Dependiendo de la familia, es decir, del número de miembros que tiene o de si son adultos o niños, se entrega una cantidad u otra», añade. En verano, la cifra de quienes acuden al banco de alimentos baja y atienden de forma semanal alrededor de 20 familias. Algunas veces pueden ser 25 y otras 30, pero el número no se dispara mucho más.

Perfil del usuario

El panorama cambia cuando se terminan los meses de mayor actividad económica en la isla. «A lo mejor es gente que en verano gana 2.000 euros y luego cobra el paro o la ayuda y no le da», expone la trabajadora social. También hay otro perfil, el de personas sin permiso de trabajo, «que en verano sí que encuentran más opciones laborales, pero a las que luego ésto se les complica en invierno». «Pero también lo vive gente de aquí que trabaja como fijo discontinuo. A todos nos ha pasado que en verano ganamos cierto dinero pero luego en invierno...», agrega.

En otras palabras, en las situaciones en las que «antes se llegaba justo [a fin de mes], ahora ya no», resume el director. Y es que el aumento del coste de la vida en los últimos años ha sido evidente en todas las capas de las clases trabajadoras y medias. «Antes, cuando alguien encontraba trabajo, decíamos: este caso ya se ha resuelto. Ahora no», constata Mohedas.

En esta Cáritas parroquial también atienden a personas que viven en una caravana o chabola, pero no por el hecho de estar en esta situación, ya que dicha entidad no tiene recursos suficientes para ofrecer pisos sociales. Esto ya depende de las instituciones. Además, este último perfil «tampoco son la mayoría» en Cáritas Sant Antoni, aclara Silvia.

Por otra parte, tanto ella como el director hacen hincapié en que el objetivo es que la ayuda que presta Cáritas sea algo pasajero para cada usuario, ya que lo que se busca es que mejore su situación y pueda ser autónomo.

«Aquí, aparte de cubrir necesidades básicas, se trabaja en la búsqueda de empleo, y hay citas médicas en caso de que tengan problemas de salud mental, adicciones, etc. Todo eso es un recorrido para que ellos mejoren y salgan de aquí», recalca Silvia.