Antonio Guasch Serra, de Can Ros: "Hoy en día los carniceros hacemos casi de cocineros"

¿Cómo fueron los orígenes de Can Ros?

Realmente Can Ros empezó sin que llegáramos a imaginar que sería lo que es hoy. En los años 60, mi padre era agricultor y trabajaba la finca en su casa. Para ganarse un sobresueldo, lo que hacía era ir los sábados a Can Bellotera a vender cordero. Iba con su bici, con el cordero en el cesto, y allí vendía la carne. Por aquel entonces no había neveras, pero la carne fresca era carne muy natural y aguantaba más de lo que aguanta ahora. La gente de Vila, incluso, subía hasta aquí porque la buscaban fresca. Ahora ocurre al revés, tiene que tener nevera. Antiguamente, donde ahora está el edificio de Can Bellotera, había una higuera muy grande. Allí mi padre solía tener dos o tres corderos vivos, en caso de que se terminara la carne recién muerta que traía de casa sacrificaba a esos corderos allí y la gente se los llevaba. Ocurre que entonces comenzó a llegar el turismo y la gente de fuera, sobre todo ingleses, no les gustaba ver eso. Así que hablaron con el Ayuntamiento. El alcalde le comentó a mi padre que debía comenzar a hacerlo de manera diferente. Yo tenía entonces unos dos o tres años.

Así que lleva el oficio en la sangre...

Mi oficio realmente era el de herrero, pero a los 20 años tuve que ir a hacer el servicio militar y al terminar el coste para abrir una herrería era muy alto. Teniendo este antepasado de carne decidí cambiar de oficio y probar con la carnicería. La verdad es que en un inicio nunca me lo había planteado, pero empezamos poco a poco. Primero en Can Bellotera, donde poníamos la venta todos los sábados en un pequeño cuarto que nos arreglaron para que tuviéramos la carne. Cuando los de Can Bellotera hicieron el nuevo edificio, construyeron un local grande que nos alquilaron, hasta que finalmente nos pasamos a este edificio cuando lo construyeron a finales de los 80. También poco a poco, primero compramos un local y poco a poco fuimos creciendo y ampliando. Y ya aquí pusimos el nombre de Can Ros. Las cosas se han ido haciendo poco a poco entre la familia, nos hemos ido ayudando entre nosotros. Los padres, mi mujer y ahora los hijos también ayudan un poco. Hemos ido creciendo hasta ahora y ya he llegado a una edad que me apetece descansar también.

Toni Ros muestra las sobrasadas elaboradas en Can Ros / Vicent Marí

¿Fueron difíciles los inicios en la carnicería?

Bueno, no fueron difíciles porque en ese tiempo éramos jóvenes y teníamos ganas de hacer muchas cosas. Y la verdad es que las hacíamos. Ahora es cuando me doy cuenta de todo lo que trabajamos y veo que teníamos otro empuje entonces que no hay ahora. Lo hicimos casi sin danos cuenta. Teníamos ganas de trabajar e íbamos haciendo sobre la marcha, día a día. Al final pues mira, ha salido lo que ha salido y la verdad es que estoy muy contento de ello. No nos ha pesado hacerlo, aunque haya días que estés más cansado, sobre todo más de la cabeza que físicamente.

En todos estos años, ¿cómo ha cambiado el oficio del carnicero y su clientela?

Todo ha evolucionando mucho y los clientes también. La gente solía llegar y pedir un pollo entero para llevarse. Hoy en día, hacemos casi de cocineros, por así decir. La gente se lleva la carne preparada a su casa para hacerla directa a la plancha o al horno, incluso condimentada. También los cocineros de restaurantes solían llevarse piezas grandes, pero hoy en día todo el mundo lo quiere pesado por gramajes. Damos un servicio que perdemos mucho tiempo en preparar las cosas y que si las cobráramos subiría más el precio de la carne, que ya ha subido bastante últimamente.

¿A qué se debe este aumento del precio de la carne?

Hoy en día ha subido mucho el precio de la comida de los animales y al final, desde la materia prima sube todo en cadena. Los ganaderos tampoco están teniendo beneficios y tienen que subir precio de los animales. Detrás de todo hay muchos gastos que repercuten en el precio final de la carne, porque si no no salen los números. La carne solía ser un producto que podía comprar todo el mundo porque estaba bien de precio y ahora, si seguimos así, no sé si todo el mundo podrá comprar según qué carne. Las hay más baratas, pero todo ha subido.

Toni Ros, en las instalaciones de la carnicería Can Ros / Vicent Marí

¿Cuál es la mayor dificultad que encuentran en el día a día de la carnicería?

Llevamos unos años que el problema más grande es el personal. Primero, porque no quiere venir a Ibiza gente de fuera por el tema de los alquileres, que están muy caros. Otro problema es que la gente buena que había se está jubilando. Y el tercero es que la gente hoy en día no aprende oficios. Los oficios se están quedando atrás, es un problema que tenemos en todos los sectores porque venimos de unos años en los que la gente ha preferido estudiar. Se podrían hacer más cosas, expandirse un poco más, pero si no hay personal preparado, en según qué oficios no se puede. La carne tiene que hacerla una persona que sepa.

En estos años, ¿ha habido algún momento más complicado que haya puesto en peligro la continuidad del negocio?

La verdad es que no. Hemos tenido mucha suerte que en todas las crisis que ha habido las hemos podido pasar bien. Incluso con la cuestión de las vacas locas. En ese momento, la gente no quería comprar carne de ternera por miedo. Y, sin embargo, nosotros estábamos sacrificando una o dos por semana porque la gente confiaba en nuestro producto. Tampoco paramos con la pandemia. Comenzamos a repartir pedidos por las casas y trabajamos más que nunca.

En Can Ros son conocidos por trabajar con productos locales, ¿cuál ha sido su filosofía de trabajo en este sentido?

Hemos tenido siempre claro que queríamos trabajar con producto local. De hecho, cuando comenzó mi padre aquí solo había producto de Ibiza. Incluso se criaban cerdos para exportar a la península. Así que empezamos así. En todos estos años hemos optado por la calidad, el trato al cliente y olvidarnos de otras historias como ir por precio, porque la calidad tiene que tener un precio. Así hemos conseguido una clientela que es muy fiel a nosotros y al producto.

¿Qué cree que distingue una carnicería tradicional de las grandes superficies?

Sobre todo, la calidad del producto. Nosotros lo trabajamos todo al momento, no hay nada envasado. El producto es muy fresco, miramos de tenerlo el menos tiempo posible de transporte. Muchas veces en grandes superficies este producto no lo encuentras, porque tampoco lo hay para todo el mundo. Cada día en Eivissa hay menos y quizá también tienen poco personal para poderlo trabajar como toca. Hoy en día cada vez quedan menos carnicerías familiares.

Después de tantos años tienen ya clientes habituales, fieles a sus productos, ¿cómo es esta relación con la clientela?

Siempre he mirado de estar, si no despachando, de cara al público. Tener una relación que los clientes se sientan como en casa. Nosotros ya sabemos cuando entra una persona cómo quiere la carne e incluso sabemos hacer un poco de psicología [ríe]. Tenemos gente que lleva viniendo toda la vida y vienen también a hablar un rato, a la gente le gusta, saludar y charlar un rato, no solo venir a comprar. No queremos que se sientan un número en un negocio, sino que la conocemos. Es un trato muy próximo. He visto pasar aquí a los abuelos de los clientes de ahora, a adultos que sus madres ya venían a comprar estando embarazadas de ellos. He visto pasar a tres o cuatro generaciones y eso al final hace que tengas un trato con la gente. Hoy también tenemos un perfil de gente que ya no conozco porque son de la península, extranjeros o vienen de otro pueblo. Y vienen porque hemos conseguido que Can Ros tenga un nombre.

Toni Ros junto a Antonia Cardona, una de las trabajadoras con mayor antigüedad en la carnicería / Vicent Marí

Este año se jubila, ¿le ha costado tomar la decision?

Por una parte me da pena, pero por otra estoy contento, voy a poder hacer otras cosas que me gustan. Me voy contento de haber dejado un nombre, un negocio que funciona y que hayamos tenido salud toda la familia para llevarlo. También tengo ganas de dejarlo para hacer las cosas que me gusta hacer y que no me da tiempo a hacer normalmente. Tengo ganas de hacer el cambio, aunque tampoco lo pienso mucho, la verdad, porque, aunque planees luego las cosas pueden salir diferente. Me gusta ir día a día. Tengo hobbies. Mi hijo es herrero, en casa tenemos herramientas para hacer cosas que a mí me gusta mucho, tenemos la finca, nietos para llevar al colegio, ir de vacaciones. Creo que no me aburriré.

¿Hay relevo generacional para el negocio?

Generacional no, pero el negocio pasará a manos conocidas. Encontrar una persona que te dé confianza para llevar el negocio no es fácil. Es un carnicero de Barcelona, Manuel, que nos conocemos desde hace tres años y me da mucha confianza. Hemos estado hablando y mirando cosas de la carnicería. Conoce el oficio, tiene carnicerías en Barcelona, pero conoce también mucho Eivissa. Es un profesional, además, no es solo que tenga carnicerías si no que ha trabajado en ellas. Comenzó con su abuela trabajando de joven y ahora tiene una plantilla de entre 80 y 90 personas. Él lo que querría es venirse a vivir aquí, le gusta mucho la isla y la conoce de hace muchos años. Ahora, en un primer momento, aunque no trabajaré, sí me quedaré a ayudar a que siga funcionando el engranaje. El personal, al que estoy muy agradecido por todo su trabajo de estos años, se mantiene, no cambiará. Los hay que comenzaron de muy jóvenes, como Antonia, que comenzó de muy jovencita en 1985. o Paquita y Lina. Me voy muy agradecido a trabajadores, clientes y proveedores.n