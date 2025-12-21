Tribunales
Dos años de cárcel por romper dos dientes durante una pelea en Sant Antoni
El condenado también deberá indemnizar con más de 25.000 euros a su víctima
Un hombre ha sido condenado a dos años de cárcel y a pagar una indemnización superior a 25.000 euros por romperle dos dientes a otro hombre durante una pelea que tuvo lugar en Sant Antoni. Así lo ha sentenciado la Audiencia Provincial de Palma, tras enjuiciar los hechos acaecidos el 13 de noviembre de 2024 en la zona del paseo marítimo.
El agresor reconoció los hechos en el juicio y alcanzó una conformidad con la Fiscalía, lo que permitió dictar sentencia de inmediato.
El tribunal considera probado que, en el transcurso de la discusión, el acusado golpeó a su víctima en la boca, provocándole las siguientes lesiones: pérdida de los dientes 21 y 22, movilidad extrema del 11, contusión craneal y erosión en el labio, necesidad de rehabilitación protésica y secuelas estéticas valoradas en 18 puntos, con alteración de la sonrisa y la expresión facial.
Daño a la «integración social»
Las lesiones supusieron cinco días de perjuicio básico y un daño estético permanente que «afecta a la integración social del afectado», según recoge la sentencia.
El agresor ingresó antes del juicio 25.598 euros en la cuenta judicial, cantidad fijada como indemnización por los daños físicos y estéticos ocasionados. La Fiscalía aplicó la atenuante muy cualificada de reparación del daño, dado que la cantidad fue consignada íntegramente antes de la vista.
Esta circunstancia ha ayudado a que el condenado evite la cárcel, aunque se decretará su ingreso inmediato en prisión en caso de que se acerque a menos de 150 metros de la víctima o intente comunicarse con ella durante los próximos tres años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico