Dos años de cárcel por romper dos dientes durante una pelea en Sant Antoni

Un hombre ha sido condenado a dos años de cárcel y a pagar una indemnización superior a 25.000 euros por romperle dos dientes a otro hombre durante una pelea que tuvo lugar en Sant Antoni. Así lo ha sentenciado la Audiencia Provincial de Palma, tras enjuiciar los hechos acaecidos el 13 de noviembre de 2024 en la zona del paseo marítimo.

El agresor reconoció los hechos en el juicio y alcanzó una conformidad con la Fiscalía, lo que permitió dictar sentencia de inmediato.

El tribunal considera probado que, en el transcurso de la discusión, el acusado golpeó a su víctima en la boca, provocándole las siguientes lesiones: pérdida de los dientes 21 y 22, movilidad extrema del 11, contusión craneal y erosión en el labio, necesidad de rehabilitación protésica y secuelas estéticas valoradas en 18 puntos, con alteración de la sonrisa y la expresión facial.

Daño a la «integración social»

Las lesiones supusieron cinco días de perjuicio básico y un daño estético permanente que «afecta a la integración social del afectado», según recoge la sentencia.

El agresor ingresó antes del juicio 25.598 euros en la cuenta judicial, cantidad fijada como indemnización por los daños físicos y estéticos ocasionados. La Fiscalía aplicó la atenuante muy cualificada de reparación del daño, dado que la cantidad fue consignada íntegramente antes de la vista.

Esta circunstancia ha ayudado a que el condenado evite la cárcel, aunque se decretará su ingreso inmediato en prisión en caso de que se acerque a menos de 150 metros de la víctima o intente comunicarse con ella durante los próximos tres años.