La Aemet avisa: lluvias toda la semana de Navidad en Ibiza
Las temperaturas no superarán los 16 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias para toda la semana de Navidad en Ibiza. Tras la tregua de este domingo por la mañana, los cielos volverán a cubrirse durante la tarde. La lluvia comenzará a caer de nuevo a partir de las 18 horas con un 90% de probabilidad, según los meteorólogos.
El tiempo inestable se mantendrá este lunes 22 de diciembre, con chubascos dispersos durante la mañana y nubes y claros por la tarde. La previsión es similar para la jornada del martes 23, cuando se prevén lluvias con una probabilidad de 55%.
Lluvia en Nochebuena
Para el miércoles 24, Nochebuena, la probabilidad de lluvia se sitúa en el 70%. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 14 grados y la jornada estará marcada por cielos nubosos y precipitaciones persistentes. El viento soplará de componente norte y la cota de nieve baja hasta los 1.000 metros, por lo que la sensación térmica será de más frío.
La situación será similar el jueves 25, día de Navidad. La Aemet sitúa la probabilidad de lluvia en el 90%. Las temperaturas se mantendrán en mínimas de 7 y máximas de 14 grados.
A partir del viernes 26 de diciembre las temperaturas suben ligeramente hasta los 16 grados, aunque la previsión es que la lluvia continúe en la isla. La probabilidad de precipitaciones es del 95-100% hasta el sábado 27 de diciembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico