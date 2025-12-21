La Aemet avisa: lluvias toda la semana de Navidad en Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias para toda la semana de Navidad en Ibiza. Tras la tregua de este domingo por la mañana, los cielos volverán a cubrirse durante la tarde. La lluvia comenzará a caer de nuevo a partir de las 18 horas con un 90% de probabilidad, según los meteorólogos.

El tiempo inestable se mantendrá este lunes 22 de diciembre, con chubascos dispersos durante la mañana y nubes y claros por la tarde. La previsión es similar para la jornada del martes 23, cuando se prevén lluvias con una probabilidad de 55%.

La previsión de la Aemet / Aemet

Lluvia en Nochebuena

Para el miércoles 24, Nochebuena, la probabilidad de lluvia se sitúa en el 70%. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 14 grados y la jornada estará marcada por cielos nubosos y precipitaciones persistentes. El viento soplará de componente norte y la cota de nieve baja hasta los 1.000 metros, por lo que la sensación térmica será de más frío.

La situación será similar el jueves 25, día de Navidad . La Aemet sitúa la probabilidad de lluvia en el 90%. Las temperaturas se mantendrán en mínimas de 7 y máximas de 14 grados.

A partir del viernes 26 de diciembre las temperaturas suben ligeramente hasta los 16 grados, aunque la previsión es que la lluvia continúe en la isla. La probabilidad de precipitaciones es del 95-100% hasta el sábado 27 de diciembre.