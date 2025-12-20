La vendedora del Cuponazo de la ONCE premiado en Ibiza: "Si lo llego a saber me hubiera quedado uno o dos"

La alegría ha despertado este sábado a muchos jugadores habituales de la ONCE en Santa Eulària. El premio de 9 millones de euros del Cuponazo ha levantado un enorme revuelo entre los vecinos. Susana, la vendedora, tiene su quiosco en pleno centro, en el Passeig de s'Alamera y además reparte a clientes habituales, en este caso la cafetería Rocas Blancas, donde se quedaron diez cuponazos y la gestoría Unidad, en la que reparte cada semana 45 boletos.

Mucha gente se ha acercado a las oficinas en Santa Eulària de la conocida gestoría, que tiene muchos clientes en toda la isla, y también a la cafetería en la que se han vendido varios boletos.

"No tengo ni idea de quién tiene el premio de 6 millones con la serie", dice nerviosa y explicando que no ha dormido en toda la noche. Y es que, el número 32658 estaba colgado en su quiosco y lo ha podido comprar cualquiera, explica. "Mira por dónde yo no me he quedado ninguno, que si lo llego a saber me hubiera quedado uno o dos. Yo también tengo a quien necesito repartir", asegura entre risas Susana. "A todo el mundo le gusta que le toque, aunque a mí nunca me ha tocado nada. No tengo suerte, la reparto", apunta en conversación con Diario de Ibiza.

El sorteo de este viernes 19 de diciembre repartió el premio en la isla con 80 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los seis millones del premio mayor, y 79 cupones más, premiados con 40.000 euros cada uno. "Está muy bien repartido. Estoy satisfecha de haberlo dado a mucha gente", asegura.

Otros premios

La vendedora de la ONCE señala que este golpe de suerte hará que más gente se anime a comprar a partir de ahora. Así, recuerda que en Navidad hay un sorteo para el 1 de enero que "cuesta 10 euros y el premio es de 400.000, igual que la Lotería de Navidad".

En 21 años de trabajo en Santa Eulària, esta es la primera vez que reparte tanto dinero, aunque ya había dado premios en otras ocasiones. "En 2013 di uno de máquina sin serie, 25.000 euros y en pandemia di otro de máquina de 35.000 euros. Pero ahora sí que lo he dado bien", ríe.