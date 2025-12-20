Travesía de Jesús, una reapertura muy esperada

Numerosos vehículos circularon ayer por la travesía de Jesús, reabierta al tráfico este jueves tras finalizar los trabajos de reparación del firme. El tramo se cerró el 24 de noviembre y la previsión inicial del Consell era recuperar la circulación a principios de diciembre, pero la reapertura se fue posponiendo porque el pavimento presentaba deficiencias más graves de las previstas.