Susana, vendedora del Cuponazo de la ONCE premiado en Santa Eulària: "Nunca he repartido tanto dinero"

Susana González es vendedora de la ONCE desde 2005 y no es la primera vez que reparte premios, pues ya ha dejado entre sus clientes Sueldazos de Fin de Semana, aunque solo el número, sin la serie. “Pero nunca he repartido tanto dinero”, asegura. “He hecho feliz a más de uno hoy, y eso es lo que más me satisface”, dice, al borde de las lágrimas de emoción.

Los boletos ganadores se vendieron en el quiosco del Paseo de S’Alamera, en pleno centro de Santa Eulària. La vendedora se ha mostrado emocionada por el premio. Sabe que lo ha repartido entre clientes habituales, por ejemplo, en la cafetería Rocas Blancas, donde deja diez cupones cada semana, o en una gestoría cercana, donde cada viernes vende 45 cupones. “Estoy hecha un flan, la verdad, no me lo esperaba”, ha señalado al conocer la noticia, muy nerviosa y feliz.

Más de 9 millones

El Cuponazo de la ONCE ha repartido en Santa Eulària un total de 9.160.000 euros a tan solo unos días del sorteo de la Lotería de Navidad. El sorteo de este viernes 19 de diciembre trajo la alegría a la isla con 80 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los seis millones del premio mayor, y 79 cupones más, premiados con 40.000 euros cada uno.