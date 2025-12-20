Suministros Ibiza crea los Premios de Arquitectura y Construcción 2025/26 para reconocer los mejores proyectos en Ibiza y Formentera

Suministros Ibiza, firma de referencia en materiales de construcción y asesoramiento para proyectos arquitectónicos en las Pitiusas, ha presentado la primera edición de los Premios Suministros Ibiza de Arquitectura y Construcción 2025/26, un nuevo certamen que nace con el objetivo de dar visibilidad y reconocer los trabajos más destacados de arquitectura, interiorismo y construcción realizados en Ibiza y Formentera.

Con más de seis décadas de trayectoria, la compañía subraya en un comunicado que estos premios se enmarcan en su "compromiso con la innovación, la calidad y la identidad local, y buscan poner el foco en proyectos que integren diseño, creatividad y soluciones técnicas pioneras, favoreciendo una arquitectura respetuosa con el entorno y alineada con la identidad mediterránea de las islas".

Los galardones se estructuran en tres categorías: vivienda residencial, interiorismo/diseño de espacios y proyecto hotelero. Podrán presentarse arquitectos, interioristas, ingenieros y equipos técnicos multidisciplinares, así como estudios de arquitectura e ingeniería, siempre que las obras concurran en Ibiza o Formentera y estén finalizadas entre octubre de 2025 y junio de 2026.

Creatividad y eficiencia

En la valoración de las candidaturas, el certamen tendrá en cuenta especialmente la creatividad y originalidad del diseño, las soluciones constructivas eficientes e innovadoras, la excelencia técnica en instalaciones e ingeniería y el uso de materiales pioneros.

El jurado estará integrado por representantes del sector profesional e institucional, entre ellos los colegios de arquitectos y de aparejadores de Ibiza y Formentera, representantes del Consell de Eivissa y la dirección de Suministros Ibiza.

Para más información o para presentar una candidatura, las personas interesadas pueden escribir a premios@suministrosibiza.com.