Suministros Ibiza crea los Premios de Arquitectura y Construcción 2025/26 para reconocer los mejores proyectos en Ibiza y Formentera
El certamen distinguirá obras de vivienda, interiorismo y ámbito hotelero finalizadas entre octubre de 2025 y junio de 2026 en las Pitiusas
Suministros Ibiza, firma de referencia en materiales de construcción y asesoramiento para proyectos arquitectónicos en las Pitiusas, ha presentado la primera edición de los Premios Suministros Ibiza de Arquitectura y Construcción 2025/26, un nuevo certamen que nace con el objetivo de dar visibilidad y reconocer los trabajos más destacados de arquitectura, interiorismo y construcción realizados en Ibiza y Formentera.
Con más de seis décadas de trayectoria, la compañía subraya en un comunicado que estos premios se enmarcan en su "compromiso con la innovación, la calidad y la identidad local, y buscan poner el foco en proyectos que integren diseño, creatividad y soluciones técnicas pioneras, favoreciendo una arquitectura respetuosa con el entorno y alineada con la identidad mediterránea de las islas".
Los galardones se estructuran en tres categorías: vivienda residencial, interiorismo/diseño de espacios y proyecto hotelero. Podrán presentarse arquitectos, interioristas, ingenieros y equipos técnicos multidisciplinares, así como estudios de arquitectura e ingeniería, siempre que las obras concurran en Ibiza o Formentera y estén finalizadas entre octubre de 2025 y junio de 2026.
Creatividad y eficiencia
En la valoración de las candidaturas, el certamen tendrá en cuenta especialmente la creatividad y originalidad del diseño, las soluciones constructivas eficientes e innovadoras, la excelencia técnica en instalaciones e ingeniería y el uso de materiales pioneros.
El jurado estará integrado por representantes del sector profesional e institucional, entre ellos los colegios de arquitectos y de aparejadores de Ibiza y Formentera, representantes del Consell de Eivissa y la dirección de Suministros Ibiza.
Para más información o para presentar una candidatura, las personas interesadas pueden escribir a premios@suministrosibiza.com.
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Fallece un motorista en una caída accidental
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico