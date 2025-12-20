Estos son los médicos de Ibiza y Formentera que se han jubilado este año

El Área de Salud de Ibiza y Formentera se ha despedido de treinta profesionales en un emotivo acto de homenaje en el que el equipo directivo de ASEF ha reconocido "su legado y el camino trazado para futuras generaciones".

El acto de reconocimiento a los veteranos que se jubilan, algunos de ellos tras más de cuarenta años de servicio público, ha tenido lugar, un año más, en la sala de actos del Hospital Can Misses con un emotivo reencuentro en el que se ha rendido un sincero homenaje a estos trabajadores del Área de Salud de Ibiza y Formentera jubilados durante 2025.

Algunos de ellos son históricos y referentes de la sanidad pública Pitiusa como el doctor José González, director de área del Centro de Salud Sant Antoni y actualmente médico emérito, el médico y sindicalista Antoni Pallicer, la enfermera Aina Horrach, la doctora María Martín-Rabadán, directora de área del Centro de Salud Can Misses, o el técnico de mantenimiento Francisco Plaza, autor de las tradicionales portadas navideñas en el Hospital Can Misses, entre muchos otros.

Dr. José González con la directora médica de Atención Primaria, Judith Frias / Asef

En el acto se ha reconocido la trayectoria y dedicación de estos treinta profesionales que se han jubilado durante el año 2025.

Los profesionales jubilados durante el año 2025 han sido María del Carmen Balverdi Lezcano, José González García, Rosa Maria Giménez Llinares, Antonio Pallicer Orzaez, Margarita Trigo Bresmes, Isabel Isidoro Moreno, María Isabel Albacete Calvo-Mansilla, María Jesús Fernández-Cabrera Bazán, Fernando Tur Juan, Isabel Marí Guasch, José Vicente Martín Benavides, Ana Purificación Collado Mora, Ana Ballesteros Torres, María Dolores Nevado Martin, Catalina Planells Planells, Francisca Brenes González, María Martin-Rabadan Muro, Felisa Figueruelo Burrieza, Pilar Mayans Biarge, Sergio Manuel Montes Saghy, Rosario Delgado Lebrón, Francisco Plaza Fernández, Aina Horrach Caldentey, Josefa Bermudo Rodríguez, Estrella Torres Sora, Alicia Márquez Pérez, Julián Torres Torres, Milagros González de la Hoz, Esmeralda Gómez Pedreira y María Teresa Montesinos Torres.