Rescatados dos cadáveres en aguas de Baleares

UN total de 57 cuerpos sin vida fueron recuperados en lo que va de año en aguas próximas a las islas

Una embarcación de Salvamento Marítimo en Mallorca.

Una embarcación de Salvamento Marítimo en Mallorca.

E.P.

Ibiza

La Guardia Civil en coordinación con Salvamento Marítimo ha rescatado dos cadáveres en aguas cercanas a la isla de Cabrera.

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que los hechos se remontan a la mañana de este pasado jueves, día 18 de diciembre, cuando se activó al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado y a Salvamento Marítimo, tras recibir un aviso por parte de una embarcación del avistamiento de dos cuerpos en aguas próximas a la isla de Cabrera, donde se recuperaron los dos cuerpos sin vida, que se presupone que pueden ser de personas migrantes que perdieron la vida cuando intentaban llegar a las costas españolas.

Con estos dos cadáveres rescatados, se eleva a un total de 57 cuerpos sin vida los recuperados en lo que va de año en aguas próximas a las Baleares, ha apuntado finalmente la Guardia Civil.

