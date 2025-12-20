Rescatados dos cadáveres en aguas de Baleares
UN total de 57 cuerpos sin vida fueron recuperados en lo que va de año en aguas próximas a las islas
E.P.
La Guardia Civil en coordinación con Salvamento Marítimo ha rescatado dos cadáveres en aguas cercanas a la isla de Cabrera.
En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que los hechos se remontan a la mañana de este pasado jueves, día 18 de diciembre, cuando se activó al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado y a Salvamento Marítimo, tras recibir un aviso por parte de una embarcación del avistamiento de dos cuerpos en aguas próximas a la isla de Cabrera, donde se recuperaron los dos cuerpos sin vida, que se presupone que pueden ser de personas migrantes que perdieron la vida cuando intentaban llegar a las costas españolas.
Con estos dos cadáveres rescatados, se eleva a un total de 57 cuerpos sin vida los recuperados en lo que va de año en aguas próximas a las Baleares, ha apuntado finalmente la Guardia Civil.
