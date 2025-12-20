Chocolate con churros sin moverte de casa, una receta rápida y sencilla
El plan dulce perfecto para compartir en familia estas fiestas sin salir a la calle
No hace falta esperar a la feria ni hacer cola para darse un homenaje. Hacer churros en casa es más fácil de lo que parece y, además, no requiere ingredientes raros: la masa se prepara solo con harina, agua y sal.
Por otra parte, aunque existen churreras para darles la forma tradicional, no es imprescindible tener una: con una manga pastelera y un poco de práctica también salen estupendos.
Ingredientes (15 a 20 churros):
- 250 gr de harina
- 250 ml de agua
- 1 cucharadita de sal
- Aceite de oliva español para freír
Paso a paso: cómo hacer churros en casa
- Calienta el agua con la sal
- Cuando rompa a hervir, retira el agua del fuego y agrega la harina
- Mezcla sin parar hasta lograr una masa compacta y sin grumos. Sabrás que está lista cuando se despegue por completo del cazo.
- Pasa la masa a la manga sin dejar aire dentro para evitar que salte el aceite al freír.
- Coloca una boquilla con forma de estrella y forma los churros, colocándolos uno a uno sobre papel de horno o papel de cocina.
- Pon una sartén honda a fuego fuerte con suficiente aceite de oliva español y cuando esté entre 195ºC y 200ºC, baja el fuego a media altura e introduce los churros con cuidado.
- Fríelos unos minutos hasta que estén dorados, luego retíralos y pásalos a papel absorbente
Acompaña con chocolate caliente
La mejor manera de disfrutar de unos churros caseros no es otra que con chocolate caliente, bien espeso y brillante, por eso también te enseñamos cómo preparar esta delicia.
Ingredientes chocolate caliente
- 400 gramos de chocolate negro en tableta (preferentemente cacao al 70%)
- 1 litro de leche entera
- Una pizca de sal fina (1-2 gramos)
- 50 gramos de azúcar
- Calienta la leche en una cazuela y añade un toque de azúcar para endulzar
- Incorpora el chocolate y una pizca de sal. Si lo quieres aromatizado, puedes añadir canela o vainilla.
- Remueve con cuchara de madera hasta que el cacao se integre mientras se funde.
- En cuanto empiece a hervir, retíralo del fuego. Si lo prefieres más espeso, vuelve a ponerlo al fuego hasta que rompa a hervir otra vez, con mucho cuidado de que no se queme.
Ahora sirve los churros con el chocolate en tazas de cerámica para que conserve mejor el calor y ¡a disfrutar!
