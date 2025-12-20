Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
La Aemet prevé un fin de semana y una Navidad pasadas por agua
Ibiza
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un fin de semana pasado por agua. La probabilidad de lluvias hasta las 18 horas es del 90%, mientras que a partir de esa hora pasa al 55%. Hasta las 15 horas se han registrado hasta 11 litros en Sant Joan y Formentera. Mientras que en Sant Antoni, Ibiza y el aeropuerto han caído tres litros, según los datos de la Aemet.
Las temperaturas mínimas y máximas para esta jornada de sábado son de 12 y 16 grados, respectivamente. No hay alertas activas por el momento, pero la Aemet prevé lluvias todo el fin de semana y la Navidad.
