Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo

La Aemet prevé un fin de semana y una Navidad pasadas por agua

Radar de precipitaciones de Aemet. / Aemet

Redacción Digital

Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un fin de semana pasado por agua. La probabilidad de lluvias hasta las 18 horas es del 90%, mientras que a partir de esa hora pasa al 55%. Hasta las 15 horas se han registrado hasta 11 litros en Sant Joan y Formentera. Mientras que en Sant Antoni, Ibiza y el aeropuerto han caído tres litros, según los datos de la Aemet.

Las temperaturas mínimas y máximas para esta jornada de sábado son de 12 y 16 grados, respectivamente. No hay alertas activas por el momento, pero la Aemet prevé lluvias todo el fin de semana y la Navidad.

